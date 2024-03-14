AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Söğütlü ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika
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AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Söğütlü ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Söğütlü ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Söğütlü ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelerek Cumhur İttifakı'nın Söğütlü Belediye Başkan adayı Selçuk Kurt'a destek verdi. Tever, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan bağlılıklarını vurguladı. Selçuk Kurt ise ilçeyi geleceğe hazırlama hedeflerini anlattı.

14.03.2024 10:10
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AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Söğütlü ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Cumhur İttifakı'nın Söğütlü Belediye Başkan adayı Selçuk Kurt'a destek vermek için Rüstemler Mahallesi'ni ziyaret eden Tever, kahvehanedeki programda vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Tever, yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sakarya'ya çok önem verdiğini, bundan dolayı çalışma azimlerinin daha da yükseldiğini söyledi.

Bunun için daha çok çalışmaları gerektiğini anlatan Tever, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde çok güçlü şekilde alacakları belediye başkanlıkları ve oylarla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında gururla dik durmak istediklerini belirtti.

Tever, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Yusuf Alemdar ile ilçe belediye başkan adaylarının verdikleri her sözün arkasında olduklarını belirterek, vatandaşlardan destek istedi.

Projelerini anlatan Söğütlü Belediye Başkan adayı Selçuk Kurt ise hedeflerinin ilçeyi en güzel şekilde geleceğe hazırlamak olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Söğütlü ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika

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