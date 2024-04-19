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AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu'nu ziyaret etti.

Köse, yeniden 19 Mayıs Belediye Başkanlığına seçilen Topaloğlu'nu tebrik etti.

Yeni dönemde 19 Mayıs ilçesinde gerçekleştirilecek ve tamamlanacak projeler hakkında istişarelerde bulunduklarını belirten Köse, "Sayın Osman Topaloğlu'nu yüksek bir oy oranı alması sebebiyle de tebrik ediyorum. Başkanımızın nezdinde dört dönemdir başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve partimize destek vermesi sebebiyle 19 Mayıs halkına teşekkür ediyorum." dedi.

Topaloğlu da ziyaret dolayısıyla Köse ve teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

Ziyarette AK Parti İlçe Başkanı Fatih Seven de bulundu.