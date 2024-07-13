AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı'dan 15 Temmuz Mesajı

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AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yazmacı mesajında, 15 Temmuz hain darbe girişiminin, milletin yüreğindeki vatan sevgisiyle bütün dünyanın kıyamete kadar unutmayacağı bir zafere dönüştüğünü belirtti.

En büyük gücün milletin iman dolu yüreği olduğunu aktaran Yazmacı, mesajında şunları kaydetti:

"15 Temmuz'da milletin gücü, tankın, tüfeğin, uçağın gücünü yenmiştir. En büyük güç, milletimizin iman dolu yüreğidir. Hainlere karşı verdiği mücadele ile Türk halkı, dünya demokrasi tarihine geçecek büyük bir destan yazmıştır. O gece, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türk halkı, Meclisine, hükümetine, iradesine, demokrasisine ölümüne sahip çıkmıştır. Gözü dönmüş hainlerin hedefindeki Gazi Meclisimizdeki milletvekillerimiz de o süreçte halka en büyük güç olmuştur. O günden bu güne devletimiz tüm birimleriyle hain terör örgütüne karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da hem bu darbe girişiminin arkasındaki güçlerle hem de ülkemize zarar vermek isteyen karanlık tüm güçlerle mücadelemiz devam edecektir. 15 Temmuz darbe teşebbüsüne karşı mücadele ederken şehadete yürüyen tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve dua ile anıyorum. Kahraman gazilerimize sıhhat ve afiyet içinde uzun ömürler diliyorum. Rabbim, aziz milletimizi ve devletimizi hainlerin tuzaklarından korusun."