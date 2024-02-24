AK Parti Sason ilçesinde seçim lokali açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AK Parti Sason ilçesinde seçim lokali açtı

AK Parti Sason ilçesinde seçim lokali açtı

Batman'ın Sason ilçesinde AK Parti seçim lokalinin açılışı yapıldı. AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, açılışta yaptığı konuşmada, insanları kandırmadan ve gerçekleşmesi mümkün olmayan vaatlerde bulunmadıklarını belirtti.

24.02.2024 16:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'ın Sason ilçesinde AK Parti seçim lokalinin açılışı yapıldı.

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, lokalin açılışında, kendilerini karşılayan vatandaşlara teşekkür etti.

Açılışta, Sason için gayret ve samimiyetle durmadan çalıştıklarını belirten Nasıroğlu, "Biz insanlarımızı seviyoruz. İnsanları kandırmaca üzerine bir siyaset gütmedik ve kimseyi aldatmadık. Gerçekleşmesi mümkün olmayan vaatlerde bulunmadık. Yapabileceklerimizi vaat ediyoruz ve vaatlerimizi de yerine getiriyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Ferhat Nasıroğlu, Milletvekili, AK Parti, Siyaset, Batman, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Sason ilçesinde seçim lokali açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2024 19:32:04. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti Sason ilçesinde seçim lokali açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement