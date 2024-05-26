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AK Parti Seydişehir İlçe Başkanlığı'nın 78. Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi toplantısı gerçekleştirildi.

Şaban Cengiz Kültür Merkezi'nde gerçekleşen toplantı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

AK Parti Seydişehir İlçe Başkanı Kemalettin Atalay, burada yaptığı konuşmada, iktidar partisi olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde güçlü yönetim ile ilçeye hizmet etmeye devam ettiklerini söyledi.

AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer de bir konuşma yaptı.??????????????