AK Parti Siirt\'ten 28 Şubat Açıklaması

AK Parti Siirt teşkilatı, 28 Şubat "postmodern darbesi"nin 29. yılı dolayısıyla açıklama yaptı.

Parti binası önünde düzenlenen basın açıklamasına AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, İl Başkanı Bahri Caner Özturan ve partililer katıldı.

Basın açıklamasını okuyan Özturan, tüm darbeci ve vesayetçi girişimlerin karşısında olduklarını belirtti.

28 Şubat sürecinde millet iradesine karşı tankların yürütüldüğünü, hükümetin görevden el çektirildiğini, başörtülü kadınlar başta olmak üzere dindar kesime yönelik büyük bir zulüm dalgası başlatıldığını bildiren Özturan, AK Parti olarak tüm darbeci ve vesayetçi girişimlerin karşısında olduklarını ifade etti.

AK Parti iktidarları döneminde attıkları adımlarla vesayet odaklarını teker teker çökerttiklerini aktaran Özturan, şunları kaydetti:

"Milli iradeyi bu süreçte yeniden inşa ederek ülkemizi ve milletimizi hak ettiği demokrasi standartlarıyla buluşturduk. Ancak son zamanlarda yine başörtüsü ve Anadolu'muzun yerel kıyafetlerine yönelik çirkin tavrı gördükçe 28 Şubat zihniyetinin her an hortlayabileceğini bir kez daha idrak ediyoruz. Maalesef bazıları AK Parti iktidarı döneminde atılan demokratikleşme adımlarıyla hak ve özgürlükler noktasında kaydedilen ilerlemeye rağmen hala içinde bu köhne zihniyeti taşıyor. Bu zihniyetle mücadele bir demokrasi, hak ve büyük Türkiye mücadelesidir."