AK Parti Sözcüsü Çelik: 27 Nisan e-muhtırası demokrasi lehine devrimci dönüşümün dönemeçlerinden biridir

27.04.2026 12:10
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 27 Nisan e-muhtırasının 19. yılında, o gecenin Türkiye'de askeri vesayetin kırılması ve demokrasi lehine devrimci bir dönüşümün en önemli dönemeçlerinden biri olduğunu söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 27 Nisan e-muhtırasının 19. yılında AA muhabirine açıklamalarda bulundu. O günlerde askeri ve yargı vesayetinin Ankara'nın üzerine çöktüğünü belirten Çelik, bugün Kabine Toplantıları siyasetin merkezindeyken o dönemde MGK toplantılarının vesayet alanı olduğunu ifade etti. Anayasa'nın üzerine Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'nin konulduğunu, seçilmiş iktidarın iradesinin MGK'da ayarlandığını söyledi.

Çelik, muhtıraların hükümetleri işlevsiz bıraktığını ve bir sonraki aşamanın darbe olduğunu kaydetti. 27 Nisan'ın öneminin, ilk defa bir hükümetin muhtıraya direnmesi olduğunu vurguladı. Muhtıra vermek isteyenlerin, hükümetin cevap vermesiyle karşılaştığını ve muhtıranın kağıt parçasına döndüğünü anlattı. O gece Başbakan Erdoğan'ın kararlılığı ve sivil toplum desteğiyle muhtıra geleneğinin sona erdiğini belirtti.

Çelik, o gece muhtırayı verenlerin telefonlara çıkmaktan kaçtığını, hükümetin cevap vereceği duyurulunca ortaya çıkmaya çalıştıklarını aktardı. Bu kötü geleneğin, millet iradesiyle iktidara gelip askeri vesayetle iktidardan gitme tablosunu bitirdiğini söyledi.

