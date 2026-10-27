AK Parti Sözcüsü Çelik, Kepez'deki hortumda ölenler için başsağlığı diledi

AK Parti Sözcüsü Çelik, Kepez'deki hortumda ölenler için başsağlığı dilediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Antalya Kepez'deki hortumda hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Çelik, mesajında hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralıya acil şifalar, Kepezlilere geçmiş olsun dileğinde bulundu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Antalya'nın Kepez ilçesinde etkili olan hortumda hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Çelik, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, "Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana gelen hortum felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar temenni ediyoruz. Afetten etkilenen tüm Kepezli kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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