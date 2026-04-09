Ömer Çelik: Seçimler Zamanında Yapılmalı

09.04.2026 19:49
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ara seçim çağrısına, 'Biz seçimden korkmuyoruz, sizi sandıkta yenerek iktidar olduk' diyerek yanıt verdi. Çelik, ayrıca terörle mücadele, İran-ABD gerilimi ve Bursa'daki belediye değişikliği gibi konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan MKYK toplantısı devam ederken basın açıklaması yaptı. Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ara seçim çağrısına ilişkin, 'AK Parti seçimden korkuyor mu diye bir argüman getiriyorlar. Biz bugüne kadar defalarca sizi sandıkta yenerek iktidar olmuşuz' dedi ve CHP'yi istikrarsızlıkla eleştirerek, seçimlerin zamanında yapılması gerektiğini vurguladı.

Çelik, İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısını takip ettiklerini belirterek, terörle mücadelede kararlı olduklarını ifade etti. Ayrıca, Çevre ve Şehircilik Başkanlığı'na Nilhan Ayan'ın atandığını duyurdu. İran-ABD gerilimine değinen Çelik, barışın kalıcı olması gerektiğini, 'Bir gecede sizi taş çağına çeviririz' gibi söylemlerin barışa hizmet etmediğini söyledi. İsrail'in Lübnan saldırılarını eleştirerek, dini fanatizmle hareket ettiğini belirtti.

ABD ile İran arasındaki barış görüşmelerinin önemine işaret eden Çelik, tek taraflı yaklaşımların barış getirmeyeceğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerdiği diplomasi masasının krizlerden çıkış için siyasi pusula olduğunu dile getirdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin AK Parti'ye geçmesiyle ilgili olarak, demokratik mekanizmanın işlediğini ve kazananı tebrik ettiklerini söyledi. Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında, silah bırakma sürecinin teyit edilmesi halinde yasal düzenlemelerin yapılacağını ekledi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Özgür Özel, Ömer Çelik, Diplomasi, AK Parti, Güvenlik, Güncel, Bursa, Terör, İran, Son Dakika

’’Panik atağım var’’ diyen Barış Alper, kendisine söylenilmemesini istediği şeyi açıkladı ''Panik atağım var'' diyen Barış Alper, kendisine söylenilmemesini istediği şeyi açıkladı
Kız öğrenci yurdunda skandal iddia Öğrencilerin odasına kadar gidip el salladı Kız öğrenci yurdunda skandal iddia! Öğrencilerin odasına kadar gidip el salladı
Eski MASAK Başkan Yardımcısı Başak adli kontrolle serbest bırakıldı Eski MASAK Başkan Yardımcısı Başak adli kontrolle serbest bırakıldı
Avrupa şampiyonu Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, kupasını aldı Avrupa şampiyonu Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, kupasını aldı
İsrail, Beyrut’u bir kez daha bombaladı İsrail, Beyrut'u bir kez daha bombaladı
Okan Buruk’tan açıklama: İşte Osimhen’in geri dönüş maçı Okan Buruk'tan açıklama: İşte Osimhen'in geri dönüş maçı

20:20
Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı...
Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı...
20:13
Yıldız futbolcunun kadın muhabirle tokalaşması olay oldu
Yıldız futbolcunun kadın muhabirle tokalaşması olay oldu
20:10
CHP’li isim restoranda tekme tokat dövüldü
CHP'li isim restoranda tekme tokat dövüldü
20:02
Bakan Uraloğlu: “Trabzon ile Samsun arasını 2 saate düşüreceğiz“
Bakan Uraloğlu: "Trabzon ile Samsun arasını 2 saate düşüreceğiz"
18:54
İsrail’den Lübnan’la Müzakere Kararı
İsrail'den Lübnan'la Müzakere Kararı
18:43
AK Parti’nin kazandığı seçimde CHP’li üye ’boş’ oy attığını itiraf etti
AK Parti'nin kazandığı seçimde CHP'li üye 'boş' oy attığını itiraf etti
Advertisement
