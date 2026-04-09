Ömer Çelik: Seçimler Zamanında Yapılmalı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan MKYK toplantısı devam ederken basın açıklaması yaptı. Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ara seçim çağrısına ilişkin, 'AK Parti seçimden korkuyor mu diye bir argüman getiriyorlar. Biz bugüne kadar defalarca sizi sandıkta yenerek iktidar olmuşuz' dedi ve CHP'yi istikrarsızlıkla eleştirerek, seçimlerin zamanında yapılması gerektiğini vurguladı.

Çelik, İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısını takip ettiklerini belirterek, terörle mücadelede kararlı olduklarını ifade etti. Ayrıca, Çevre ve Şehircilik Başkanlığı'na Nilhan Ayan'ın atandığını duyurdu. İran-ABD gerilimine değinen Çelik, barışın kalıcı olması gerektiğini, 'Bir gecede sizi taş çağına çeviririz' gibi söylemlerin barışa hizmet etmediğini söyledi. İsrail'in Lübnan saldırılarını eleştirerek, dini fanatizmle hareket ettiğini belirtti.

ABD ile İran arasındaki barış görüşmelerinin önemine işaret eden Çelik, tek taraflı yaklaşımların barış getirmeyeceğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerdiği diplomasi masasının krizlerden çıkış için siyasi pusula olduğunu dile getirdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin AK Parti'ye geçmesiyle ilgili olarak, demokratik mekanizmanın işlediğini ve kazananı tebrik ettiklerini söyledi. Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında, silah bırakma sürecinin teyit edilmesi halinde yasal düzenlemelerin yapılacağını ekledi.