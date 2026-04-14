Çelik'ten DEM Parti'ye yanıt: Silah bırakma süreci devlet onayıyla

14.04.2026 00:30
AK Parti Sözcüsü Çelik, DEM Parti'nin eleştirilerini yanıtlarken silah bırakma sürecinin devlet onayı gerektirdiğini vurguladı. Kişiselleştirilmiş saldırıları eleştirdi, terörsüz Türkiye hedefini tekrarladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partinin MYK toplantısı sonrasında DEM Parti'nin eleştirilerine yanıt verdi. Çelik, Meclis komisyon raporunda silah bırakmaya bağlı yasal düzenlemelerin bulunduğunu hatırlatarak, örgütün silah bırakmasını teyit edecek devlet mekanizmasının reddedilmesi durumunda sürecin işlemeyeceğini ifade etti. DEM Parti'nin iktidara ve devlete sürekli ödev verdiğini, bakanlara ve genel başkan yardımcılarına kişiselleştirilmiş saldırılarda bulunduğunu belirten Çelik, bu tür konuşmaların 'PKK silah bırakmalıdır' cümlesini kurmamasının altını çizdi.

MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bölgesel ve küresel gelişmelerin konuşulduğunu, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın sunum yaptığını aktaran Çelik, ABD-İran görüşmelerinin barış sürecinin devam etmesi gerektiğini vurguladı. Macaristan seçimlerine de değinen Çelik, Macar halkının iradesine saygı duyduklarını ve yeni seçilenlerle ilişkileri sürdüreceklerini söyledi.

Çelik, DEM Parti içinde sağduyulu milletvekilleri olduğunu kabul ederken, siyasi eleştirinin kıymetli olduğunu ancak kişiselleştirilmiş saldırıların eleştiri olmadığını savundu. Terörsüz Türkiye hedefinin devlet politikası olduğunu belirterek, bu süreçte algoritmaların çözümsüzlüğe hizmet ettiğini iddia etti. Ayrıca, İran'daki Kürt siyasi ittifakına dikkat çekerek, PJAK gibi örgütlerin faaliyetlerini eleştirdi ve terörle etnik grupların özdeşleştirilmesine karşı olduklarını ifade etti.

11 yaşındaki çocuğa 1 yıl boyunca dehşeti yaşatan şüpheli için tepki çeken karar 11 yaşındaki çocuğa 1 yıl boyunca dehşeti yaşatan şüpheli için tepki çeken karar
MOSSAD Başkanı değişti Netanyahu’ya yakın ismi göreve geliyor MOSSAD Başkanı değişti! Netanyahu’ya yakın ismi göreve geliyor
İnfial yaratan İsrail iddiası Cumhurbaşkanlığından açıklama var İnfial yaratan İsrail iddiası! Cumhurbaşkanlığından açıklama var
ABD’ye abluka resti İran, Beyaz Saray’ın çevresindeki istasyonları paylaştı ABD'ye abluka resti! İran, Beyaz Saray'ın çevresindeki istasyonları paylaştı
Küba’dan ABD’ye tarihi rest: İşgal halinde kendimizi savunuruz, gerekirse ölürüz Küba'dan ABD'ye tarihi rest: İşgal halinde kendimizi savunuruz, gerekirse ölürüz
ABD ordusundan operasyon Çok sayıda ölü var ABD ordusundan operasyon! Çok sayıda ölü var

00:44
Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Soney’in oğlu da gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Soney'in oğlu da gözaltına alındı
00:32
Gülistan Doku olayıyla ilgili 7 ilde 13 gözaltı kararı
Gülistan Doku olayıyla ilgili 7 ilde 13 gözaltı kararı
00:07
Gürsel Tekin: Kılıçdaroğlu tokalaşma haberini görünce şaşırdı
Gürsel Tekin: Kılıçdaroğlu tokalaşma haberini görünce şaşırdı
23:09
ABD ve İran yeniden masaya oturabilir Türkiye detayı çarpıcı
ABD ve İran yeniden masaya oturabilir! Türkiye detayı çarpıcı
23:01
Suudi Arabistan’da çöller dolu yağışıyla beyaza büründü
Suudi Arabistan'da çöller dolu yağışıyla beyaza büründü
22:26
Gaziantep FK teknik direktörü Burak Yılmaz istifa etti
Gaziantep FK teknik direktörü Burak Yılmaz istifa etti
