Çelik'ten DEM Parti'ye yanıt: Silah bırakma süreci devlet onayıyla

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partinin MYK toplantısı sonrasında DEM Parti'nin eleştirilerine yanıt verdi. Çelik, Meclis komisyon raporunda silah bırakmaya bağlı yasal düzenlemelerin bulunduğunu hatırlatarak, örgütün silah bırakmasını teyit edecek devlet mekanizmasının reddedilmesi durumunda sürecin işlemeyeceğini ifade etti. DEM Parti'nin iktidara ve devlete sürekli ödev verdiğini, bakanlara ve genel başkan yardımcılarına kişiselleştirilmiş saldırılarda bulunduğunu belirten Çelik, bu tür konuşmaların 'PKK silah bırakmalıdır' cümlesini kurmamasının altını çizdi.

MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bölgesel ve küresel gelişmelerin konuşulduğunu, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın sunum yaptığını aktaran Çelik, ABD-İran görüşmelerinin barış sürecinin devam etmesi gerektiğini vurguladı. Macaristan seçimlerine de değinen Çelik, Macar halkının iradesine saygı duyduklarını ve yeni seçilenlerle ilişkileri sürdüreceklerini söyledi.

Çelik, DEM Parti içinde sağduyulu milletvekilleri olduğunu kabul ederken, siyasi eleştirinin kıymetli olduğunu ancak kişiselleştirilmiş saldırıların eleştiri olmadığını savundu. Terörsüz Türkiye hedefinin devlet politikası olduğunu belirterek, bu süreçte algoritmaların çözümsüzlüğe hizmet ettiğini iddia etti. Ayrıca, İran'daki Kürt siyasi ittifakına dikkat çekerek, PJAK gibi örgütlerin faaliyetlerini eleştirdi ve terörle etnik grupların özdeşleştirilmesine karşı olduklarını ifade etti.