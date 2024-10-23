AK Parti Sözcüsü Çelik'ten TUSAŞ'a yönelik terör saldırısına ilişkin paylaşım Açıklaması

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Terörle mücadelemizi en kararlı şekilde sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısını lanetlediklerini belirterek, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Terörle mücadelemizi en kararlı şekilde sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.