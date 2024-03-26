AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Belçika'daki PKK saldırılarını kınadı - Son Dakika
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Belçika'daki PKK saldırılarını kınadı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Belçika'da terör örgütü PKK yandaşlarının, Türk vatandaşlarına yönelik saldırılarını kınadı. Çelik, saldırıda yaralananlara geçmiş olsun dileğinde bulunurken, Belçika makamlarının soruşturmanın ivedilikle sonuçlanmasını beklediklerini ve sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.

26.03.2024 21:07  Güncelleme: 21:09
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Belçika'da terör örgütü PKK yandaşlarının, Türk vatandaşlarına yönelik saldırılarını kınadı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, terör örgütü PKK yandaşlarının Belçika'daki saldırılarını kınadığını belirterek, saldırıda yaralananlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

İlgili kurumların sürece ilişkin yasal takip başlattığını ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Sürece müdahil olan Belçika makamlarının saldırganlar hakkında başlattığı soruşturmanın ivedilikle sonuçlanmasını bekliyoruz. Avrupa'daki siyasetçilerin bölücü terör örgütü yandaşlarının toplumsal barışa yönelik tehdit oluşturduğunu görmeleri gerektiğine inanıyoruz. Vatandaşlarımızın her türlü güvenliğini korumak ve suçluların cezalandırılması noktasında sürecin takipçisi olacağız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Belçika'daki PKK saldırılarını kınadı - Son Dakika

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