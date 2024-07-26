AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in TRT ekibine saldırısını kınadı

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AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, İsrail güçlerinin Kudüs'te TRT ekibine yönelik saldırısını kınadı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin TRT Haber ekibine yönelik saldırganlığını şiddetle lanetlediklerini ifade etti.

Ömer Çelik, "Netanyahu hükümetinin Filistin halkına yönelik katliam ve soykırımını dünya kamuoyuna taşıyan ve tarihe not düşen TRT Haber insanlık adına görev yapmaya devam ediyor. TRT ve Anadolu Ajansı hakikatleri insanlık adına duyurmaya devam edecek. İsrail'deki katliam rejimi insanlığa karşı işlediği suçların er ya da geç hesabını verecektir." değerlendirmesinde bulundu.