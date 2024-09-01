AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kıbrıs Barış Harekatı'nı hedef alan diziye tepki gösterdi

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(ANKARA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bir dizi ve film platformunda Kıbrıs Barış Harekatı'nı hedef alan ve ve Rum tarafının propagandasını yapan diziye tepki gösterdi. Çelik, " Barışı getiren ve adaleti tesis eden müdahalenin, Rum propagandasıyla hedef alınmasını kabul edemeyiz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bir dizi ve film platformunda Kıbrıs Barış Harekatı'nı ve Türk askerini hedef alan dizinin yayınlanacak olmasına tepki gösterdi. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı çarpıtan ve Rum tarafının propagandasını yapan bir dizinin, 20 Eylül'den itibaren bir film platformunda yayınlanacak olması çok rahatsız edicidir. Barışı getiren ve adaleti tesis eden müdahalenin, Rum propagandasıyla hedef alınmasını kabul edemeyiz. Bu dizi vasıtasıyla Kıbrıs Barış Harekatı, kahraman Türk askeri, barış ve adalet hedef alınamaz" dedi.