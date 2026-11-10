AK Parti Taşova İlçe Başkanı Aykan, engelli derneğinde istihdamı değerlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

AK Parti Taşova İlçe Başkanı Aykan, engelli derneğinde istihdamı değerlendirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Parti Taşova İlçe Başkanı Aykan, engelli derneğinde istihdamı değerlendirdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

AK Parti Taşova İlçe Başkanı Gökhan Aykan, Taşova Engelliler Derneği Başkanı Yavuz Aydın'ı ziyaret etti. Ziyarette engelli bireylerin toplumsal hayata katılımı, eğitim, istihdam ve erişilebilirlik konuları ile evde bakım yardımı ve engelli aylığı uygulamaları değerlendirildi.

AMASYA (AA) – AK Parti Taşova İlçe Başkanı Gökhan Aykan, Taşova Engelliler Derneği Başkanı Yavuz Aydın'ı dernek binasında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette Aykan, Aydın ile bir süre sohbet ederek derneğin faaliyetleri ve engelli vatandaşların karşılaştığı sorunlar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette, engelli bireylerin toplumsal hayata daha aktif katılmaları, yaşam standartlarının yükseltilmesi, eğitim, istihdam ve erişilebilirlik konularında yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi.

AK Parti hükümetinin engelli vatandaşların her daim yanında olduğunu belirten Aykan, "Evde bakım yardımı, engelli aylıkları, bakım ve rehabilitasyon hizmetleri, kamuda engelli istihdamı ve engelli bireylerin sosyal hayata katılımını destekleyen uygulamalar devam etmektedir" dedi.

???????

Kaynak: AA
Yerel HaberlerYavuz AydınAK PartiPolitikaTaşovaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
İstinaf affetmedi Kadın hakimi vuran savcının cezası artırıldı İstinaf affetmedi! Kadın hakimi vuran savcının cezası artırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Atatürk’le ilgili sözleri anma törenine damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk'le ilgili sözleri anma törenine damga vurdu
Dosya istinafa gidiyor Güllü’nün ölümündeki o detay her şeyi değiştirebilir Dosya istinafa gidiyor! Güllü'nün ölümündeki o detay her şeyi değiştirebilir
Doğa yürüyüşünde ölümle burun buruna geldiler Doğa yürüyüşünde ölümle burun buruna geldiler
Fenerbahçe’den kimsenin beklemediği transfer hamlesi Fenerbahçe'den kimsenin beklemediği transfer hamlesi
16:03
Emekli maaşı için kulislerde konuşulan rakam “Sürpriz olmaz“ diyerek açıkladı
Emekli maaşı için kulislerde konuşulan rakam! "Sürpriz olmaz" diyerek açıkladı
15:53
Cezaevindeki Aylin Kotil’den Sarıgül’e sitem dolu sözler: Bu sonuncusu biraz ağır oldu
Cezaevindeki Aylin Kotil'den Sarıgül'e sitem dolu sözler: Bu sonuncusu biraz ağır oldu
15:26
Montella’yı duyurdular Milli Takım’dan ayrılır ayrılmaz sürpriz
Montella'yı duyurdular! Milli Takım'dan ayrılır ayrılmaz sürpriz
15:22
Türkiye dahil 4 ülkeden tarihi imza Avrupa’ya yeni enerji koridoru geliyor
Türkiye dahil 4 ülkeden tarihi imza! Avrupa'ya yeni enerji koridoru geliyor
14:44
İran’dan dünyaya gözdağı Dağın altından çıkan cephanelik inanılmaz
İran'dan dünyaya gözdağı! Dağın altından çıkan cephanelik inanılmaz
13:25
Dosya istinafa gidiyor Güllü’nün ölümündeki o detay her şeyi değiştirebilir
Dosya istinafa gidiyor! Güllü'nün ölümündeki o detay her şeyi değiştirebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2026 16:19:04. #7.12#
SON DAKİKA: AK Parti Taşova İlçe Başkanı Aykan, engelli derneğinde istihdamı değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android