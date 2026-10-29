AK Parti Tekirdağ heyeti, Çerkezköy Belediye Başkanı Akay ile çalışmaları görüştü - Son Dakika
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AK Parti Tekirdağ heyeti, Çerkezköy Belediye Başkanı Akay ile çalışmaları görüştü

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AK Parti Tekirdağ heyeti, Çerkezköy Belediye Başkanı Akay ile çalışmaları görüştü
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AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, İl Başkanı Ali Gümüş ve İlçe Başkanı Salih Azbay, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay'ı ziyaret ederek ilçe çalışmalarını görüştü. Akay, nazik ziyaret için heyete teşekkür edip Çerkezköy için birlikte çalışacaklarını belirtti.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş ve AK Parti Çerkezköy İlçe Başkanı Salih Azbay, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay'ı ziyaret etti.

İlçede yapılacak çalışmaların görüşüldüğü ziyarette Akay, Özcan, Gümüş, Azbay ve beraberindeki heyete nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

Çerkezköy için birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Muratlı'da hayvan barınağı için içme suyu hattı döşendi

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü, Muratlı ilçesi Müsellim Mahallesi'ndeki Sahipsiz Sokak Hayvanları Barınağı'nın su ihtiyacını karşılamak amacıyla 550 metre uzunluğunda, 90 milimetre çapında HDPE içme suyu hattı döşedi.

TESKİ'den yapılan açıklamaya göre, çalışmayla barınağın su ihtiyacına yönelik altyapı çalışması tamamlandı.

Altyapı hizmetlerinin yanı sıra canlıların temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

TTSO'da ekim ayı toplantısı yapıldı

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odasının (TTSO) 2026 yılı ekim ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkan Yardımcısı Hasan Keşkek başkanlığında yapıldı.

Toplantıya, yönetim kurulu ve meclis üyelerinin yanı sıra Disiplin Kurulu Başkanı ve komite başkanları katıldı.

Toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Kaynak: AA
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