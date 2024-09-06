Tepebaşı'nda Yetki Karmaşası İddiası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tepebaşı'nda Yetki Karmaşası İddiası

Tepebaşı\'nda Yetki Karmaşası İddiası

AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Muhammed Ali Kaya, Tepebaşı Belediyesinde yetki karmaşası olduğunu iddia ederek, Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a eleştirilerde bulundu.

06.09.2024 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Muhammed Ali Kaya, Tepebaşı Belediyesinde yetki karmaşası olduğunu iddia ederek, Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a eleştirilerde bulundu.

Kaya, yaptığı açıklamada, Tepebaşı ilçesinde yaşayan ve çalışan vatandaşlarla sürekli iç içe olduklarını, her gün farklı mahallelerde, esnaf ziyaretleriyle ve çeşitli toplantılarla hemşehrilerinin dertlerini, sıkıntılarını ve ilçenin sorunlarını dinlediklerini belirtti.

Son zamanlarda birçok vatandaştan "Tepebaşı Belediyesini Ahmet Başkan yönetmiyor." serzenişini duymaya başladıklarını aktaran Kaya, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın yoğun serzenişleri üzerine bir araştırma yaptık ve Tepebaşı Belediyesinde bir paralel yapı oluştuğunu üzülerek tespit ettik. Belediyede iki başkan yardımcısı ve bir bürokratın adeta kendi stratejilerini uygulamaya çalışarak belediyeyi yönettiklerini öğrendik. Bu durum, ilçemiz adına büyük bir skandaldır ve demokratik teamüllerle bağdaşmamaktadır.

Ahmet Ataç, halkın oylarıyla seçilmiş ve yetkisini halktan almış bir isimdir. Yetki ve sorumluluklarını hiçbir şekilde başkalarıyla paylaşmamalıdır. Seçilmiş bir kişi, halktan aldığı yetkiyle kararlarını alır ve ekiplerini çalıştırır. Bu yetkiyi başkalarına dağıtmak ise kabul edilemez bir durumdur. Dahası, 'Ahmet Ataç'tan sonra ben geleceğim' diyerek gelecekteki başkanlık hayalleri kuran kişilerin, şimdiden belediyeyi yönetmeye başlaması gibi bir görüntü oluşmuş durumda. Tepebaşı ilçesi halkı adına bu tür sığ ve kişisel çıkarlar için yapılan planların sonuna gelindiğinin bilinmesini isteriz. Bir sonraki yerel seçimde, Tepebaşı ilçemizi bu kaos ortamından kurtararak AK Belediyecilik ile tanıştıracağız."

Kaynak: AA

Muhammed Ali, Ahmet Ataç, Tepebaşı, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tepebaşı'nda Yetki Karmaşası İddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:05 Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu ’’B’’dan ’’BB-’’ye yükseltti Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu ''B''dan ''BB-''ye yükseltti
00:02 Erzurum Havalimanı’na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı Erzurum Havalimanı'na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı
23:03 CHP’de tüzük değişikliği kabul edildi CHP'de tüzük değişikliği kabul edildi
22:47 İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı! Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı
22:18 Yerel seçimlerden bu yana ilk Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel’in uykularını kaçırabilir Yerel seçimlerden bu yana ilk! Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel'in uykularını kaçırabilir
10:48 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı
10:42 Züğürt Ağa filmi gerçek oldu 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para Züğürt Ağa filmi gerçek oldu! 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para
10:41 Başrolde Kerem ve Abdulkerim var Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü Başrolde Kerem ve Abdulkerim var! Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü
10:30 Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim! Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek
10:18 Altın ve dolar fiyatları yükselişte Altın ve dolar fiyatları yükselişte
10:06 Ankara’da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar Ankara'da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar
10:03 İngiltere’de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı İngiltere'de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı
09:56 Çin’de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı Çin'de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı! O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2024 04:54:36. #1.11#
SON DAKİKA: Tepebaşı'nda Yetki Karmaşası İddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement