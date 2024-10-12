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AK Parti Terme İlçe Başkanlığı 8. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Terme Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrede yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 22 yıldır yola devam etmekten büyük gurur duyduklarını belirten Karaaslan, "AK Parti'nin en büyük gücü, vatandaşla kurduğumuz güçlü iletişimdir. 14-28 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük destek verilerek Cumhur İttifakı'nın Meclisteki temsil gücü korundu. Vatandaşların sorunlarını çözmek için çalışmalara devam edeceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından yapılan seçime mevcut başkan İsa Baş tek aday olarak katıldı.

Kullanılan oyların tamamını alan Baş, yeniden başkanlığa getirildi.

Kongreye Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse ile partililer katıldı.