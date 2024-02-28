Samsun ve Amasya\'da 28 Şubat postmodern darbesi kınandı

Samsun ve Amasya'da AK Parti teşkilatları tarafından, 28 Şubat postmodern darbesinin 27. yılı dolayısıyla açıklama yapıldı.
AK Parti Samsun İnsan Haklarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Selim Külekçi, parti binasında yaptığı basın açıklamasında, 27 yıl önce silahlı cunta tarafından gerçekleştirilen 28 Şubat darbesinin insanlık tarihinde kara bir leke olarak kaldığını dile getirdi.
Yaşanan darbe süreciyle İslami kimliğe sahip toplumun büyük bir kesiminin türlü yollarla kısıtlandığını ifade eden Külekçi, şunları kaydetti:
"Genç kızlar üniversitelere başörtüleri ile giremedi, kıyafetleri nedeniyle gençler eğitim haklarından mahrum bırakılarak ikna odaları eliyle inançlarından vazgeçmeye zorlandılar. Katsayı adaletsizliğiyle gençlerin istedikleri okulda eğitim almalarının önü kapatıldı. Kamu görevlileri eşleri başörtülü olduğu için fişlendi. Siyasi görüş ve inancından dolayı insanların, çalışma, eğitim, ibadet, düşünce ve ifade özgürlükleri gibi temel hakları engellendi."
Külekçi, ülkede darbelerin son bulduğuna işaret ederek, "Milletimizden aldığımız güç ve tarihin bize yüklediği sorumluluk ile millet iradesini egemen kılma, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etme mücadelemize
kararlılıkla devam ediyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında, Türkiye Yüzyılı yolunda daha emin adımlarla yürüyor, 21 yıldır her şartta ve koşulda darbeler karşısında yanımızda olan milletimize şükranlarımızı sunuyoruz." diye konuştu
AMASYA
Amasya'da da AK Parti İl İnsan Hakları Başkanı Savaş Başkaya, parti binasında düzenlenen basın toplantısında, failleri tarafından "1000 yıl sürecek" yaklaşımıyla savunulan 28 Şubat postmodern darbesinin on yıl dahi sürmediğini söyledi.
28 Şubat'ta siyasete, demokrasiye ve insan haklarına "balans ayarı" verilmeye çalışıldığını ifade eden Başkaya, "28 Şubat'ta siyasete, demokrasiye ve insan haklarına "balans ayarı" vermeye çalışanlar, aziz milletimiz tarafından kısa sürede 'balans ayarı'na uğradılar. Türkiye'ye sözde ayar vermeye kalkan, milletimizin elinden, geleceğini, haklarını ve huzurunu alan karanlık darbe dönemleri, milletimizin 15 Temmuz gecesi verdiği mücadeleyle bir daha yaşanmamak üzere tarihe gömüldü." dedi.
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