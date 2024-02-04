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AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas, STK'ları ve esnafı ziyaret etti - Son Dakika
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AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas, STK'ları ve esnafı ziyaret etti

AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas, STK\'ları ve esnafı ziyaret etti

AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdulahat Arvas, seçim çalışmaları kapsamında sivil toplum kuruluşları ve esnafı ziyaret etti. Arvas, seçimi kazanmaları halinde yeni bir Van inşa edeceklerini ve şehrin kalkınması için çalışacaklarını belirtti. Arvas, halkın enerjisi ve teveccühünün yüksek olduğunu vurgulayarak, şehrin menfaatleri için her kesimle olumlu diyaloglar kurduklarını ifade etti.

04.02.2024 12:23
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AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdulahat Arvas, kentteki sivil toplum kuruluşu temsilcilerini ziyaret etti, esnaf ve vatandaşla bir araya geldi.

Arvas, seçim çalışmaları kapsamında Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO), Müteahhitler ve Yapsatçılar Derneği (MUYAP-DER) ve Van Barosu'nu ziyaret etti.

Ziyaretlerde konuşan Arvas, seçimi kazanmaları halinde her kesimin gıpta edeceği yeni bir Van inşa edeceklerini dile getirdi.

Kent merkezi ve ilçelerde birçok güzelliğin bulunduğunu belirten Arvas, "Yine bulunduğumuz özel, coğrafi konum gereği birçok Ortadoğu ülkesine komşuyuz. Bu ülkelerle turizm ve ticareti ciddi şekilde geliştirebiliriz. Belediye şehrin kalkınması, gelişmesiyle ilgili birçok konuda elbette bazen lokomotif olacak bazen de en önemli vagon konumunda bulunacak. Merkezi hükümetin şehre olan yatırımlarının takipçisi ve paydaşı olacak. Yine belediyemiz Avrupa Birliği dahil birçok farklı kanaldan kaynak üretmek için çalışacak." diye konuştu.

Tüm sorunların bir zincirin halkası gibi birbirine bağlı olduğunu dile getiren Arvas, "Toplumsal, ekonomik ve çevresel alanlarda sürdürülebilir bir gelecek yaratmak için Büyükşehir Belediyesi çok kritik öneme sahiptir. Bu nedenle huzurlu, güvenli, refah seviyesi yüksek, istikrarlı ve sürdürülebilir kalkınma amaçlıyoruz." dedi.

Şehrin dinamiklerini her zaman önemseyeceklerini ifade eden Arvas, sözlerini sürdürdü:

"Bugün baromuzu, muhasebecilerimizi, inşaat sektörüyle ilgili olan sivil toplum kuruluşlarımızı ve esnafımızı ziyaret ettik, halkımızı dinledik. Çok şükür sahada çok güzel bir enerji ve teveccüh var. Elimizi kime uzatıyorsak o sıcaklığı ve misafirperverliği görüyoruz. Mesele Van ise bizim ayrımız gayrımız olamaz. Şehri siyah ve beyaz diye kutuplaştırmak, bizim tarzımız ve yönetim şeklimiz olamaz zaten. Elbette kocaman bir büyükşehirde siyah da olacak beyaz da olacak gri de olacak farklı renkler de olacak. Bunu önemsiyoruz. Şehrin menfaatleri için kim bir adım atarsa biz iki adım atacağız. Her kesimle son derece olumlu diyaloglar kuruyoruz. Çok net görünüyor ki bu şehir hizmete susamış. Şehircilik hizmetlerine susamış. Sorunlar yok mu elbette var. Ama çözümler de var. Bu çözümleri artık ötelememek gerekiyor."

Sebze hali esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelen Arvas'a, AK Parti İl Başkanı Emre Güray, Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Abdulsamet Göl ile partililer de eşlik etti.

Kaynak: AA

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