AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas, STK\'ları ve esnafı ziyaret etti

AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdulahat Arvas, kentteki sivil toplum kuruluşu temsilcilerini ziyaret etti, esnaf ve vatandaşla bir araya geldi.
Arvas, seçim çalışmaları kapsamında Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO), Müteahhitler ve Yapsatçılar Derneği (MUYAP-DER) ve Van Barosu'nu ziyaret etti.
Ziyaretlerde konuşan Arvas, seçimi kazanmaları halinde her kesimin gıpta edeceği yeni bir Van inşa edeceklerini dile getirdi.
Kent merkezi ve ilçelerde birçok güzelliğin bulunduğunu belirten Arvas, "Yine bulunduğumuz özel, coğrafi konum gereği birçok Ortadoğu ülkesine komşuyuz. Bu ülkelerle turizm ve ticareti ciddi şekilde geliştirebiliriz. Belediye şehrin kalkınması, gelişmesiyle ilgili birçok konuda elbette bazen lokomotif olacak bazen de en önemli vagon konumunda bulunacak. Merkezi hükümetin şehre olan yatırımlarının takipçisi ve paydaşı olacak. Yine belediyemiz Avrupa Birliği dahil birçok farklı kanaldan kaynak üretmek için çalışacak." diye konuştu.
Tüm sorunların bir zincirin halkası gibi birbirine bağlı olduğunu dile getiren Arvas, "Toplumsal, ekonomik ve çevresel alanlarda sürdürülebilir bir gelecek yaratmak için Büyükşehir Belediyesi çok kritik öneme sahiptir. Bu nedenle huzurlu, güvenli, refah seviyesi yüksek, istikrarlı ve sürdürülebilir kalkınma amaçlıyoruz." dedi.
Şehrin dinamiklerini her zaman önemseyeceklerini ifade eden Arvas, sözlerini sürdürdü:
"Bugün baromuzu, muhasebecilerimizi, inşaat sektörüyle ilgili olan sivil toplum kuruluşlarımızı ve esnafımızı ziyaret ettik, halkımızı dinledik. Çok şükür sahada çok güzel bir enerji ve teveccüh var. Elimizi kime uzatıyorsak o sıcaklığı ve misafirperverliği görüyoruz. Mesele Van ise bizim ayrımız gayrımız olamaz. Şehri siyah ve beyaz diye kutuplaştırmak, bizim tarzımız ve yönetim şeklimiz olamaz zaten. Elbette kocaman bir büyükşehirde siyah da olacak beyaz da olacak gri de olacak farklı renkler de olacak. Bunu önemsiyoruz. Şehrin menfaatleri için kim bir adım atarsa biz iki adım atacağız. Her kesimle son derece olumlu diyaloglar kuruyoruz. Çok net görünüyor ki bu şehir hizmete susamış. Şehircilik hizmetlerine susamış. Sorunlar yok mu elbette var. Ama çözümler de var. Bu çözümleri artık ötelememek gerekiyor."
Sebze hali esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelen Arvas'a, AK Parti İl Başkanı Emre Güray, Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Abdulsamet Göl ile partililer de eşlik etti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Tuzla TOKİ Konutları hak sahipleriyle bir araya geldiği toplantıda sosyal medyada "kamerasının kapatıldığı" iddialarıyla gündeme gelen Görkem Yavuz'la karşılaştı. Şaşkınlığını gizleyemeyen Kurum, "O sen miydin?" diyerek Yavuz'la keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Yavuz, "Murat Kurum, görüntü alan kamerayı kapattı" şeklindeki haberlere ilişkin de konuştu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda, sanat ve TV camiasının sevilen isimleri deprem bölgesini ziyaret etti. Züleyha Ortak, Serkan Çağrı, Melike Öcalan ve diğerleri, konteyner kentte yaşayan depremzedelere moral verdi. Ziyaretler sırasında ikramlar yapıldı, sohbetler edildi ve şarkılar söylendi. Züleyha Ortak, ünlü isimlerin depremzedelerle buluşarak moral verdiklerini belirtti.
Kayseri'de komşusu Hasibe Soykuk'u başına keserle vurarak öldüren İsmail Kocatürk'ün yeniden ifadesi alındı. Önceki ifadelerinde cinayeti reddeden Kocatürk, cezaevinden yazdığı dilekçeyle cinayeti işlediğini itiraf etti.
İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Tuncay Taymaz, yaptığı araştırmaya göre, Kahramanmaraş depreminin ardından Sivrice-Karlıova arasında 6.5-7 büyüklüğünde deprem oluşabileceğini belirtti. Taymaz, ayrıca Türkiye'deki diğer fay hatlarıyla ilgili de önemli bilgiler paylaştı.
Ukrayna güçleri, Rusya kontrolündeki Luhansk bölgesinde yer alan Lısıçansk kentinde bulunan bir fırına düzenlediği saldırıda biri çocuk 28 kişinin hayatını kaybetti. Saldırı sonucunda enkaz altından 10 kişi kurtarıldı ve arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Saldırının ABD yapımı Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemi (HIMARS) ile gerçekleştirildiği belirtildi.
İlk defa deprem bölgesinde uygulanacak olan Aile ve Gençlik Fonu başvuruları 15 Şubat'ta başlayacak. Daha önce TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanun, yeni evlenecek gençlere 150 bin lira faizsiz kredi verilmesini öngörüyor. Kredi, ilk 2 yıl ödemesiz, 4 yılda geri ödeme şartıyla verilecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İskenderun Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu. Erdoğan, hastaları ziyaret ederek sağlık durumlarıyla ilgilendi. Ziyaretinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz da yer aldı.
Şili'nin orta ve güney kesiminde çıkan orman yangınlarında yaşamını yitirenlerin sayısı 51'e yükseldi. Orman yangınları nedeniyle OHAL ilan edilen ülkede Devlet Başkanı Gabriel Boric, ölü sayısının artacağı konusunda uyarıda bulundu.
Son Dakika › Güncel › AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas, STK'ları ve esnafı ziyaret etti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?