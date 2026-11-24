Haber: Ogün Akkaya

(TBMM) - DEM Parti'nin cezaevlerinde bulunan hasta mahpusların yaşam hakkının güvence altına alınması amacıyla verdiği Meclis araştırması önergesi, AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. DEM Parti Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez, hasta tutuklular Evin Zapsu ve Nevroz Bozkurt'un ağır sağlık sorunlarına rağmen cezaevinde tutulduğunu belirterek, İHD verilerine göre cezaevlerinde bin 412 hasta mahpus bulunduğunu, bunların 335'inin ağır hasta olduğunu söyledi. Düşünmez, "Barış ve demokratik toplum süreci başladığından bu yana 15 hasta mahpus hayatını kaybetti" dedi.

DEM Parti'nin, cezaevlerinde bulunan hasta mahpusların yaşam hakkının güvence altına alınması ve sağlık hizmetlerine erişimlerinin sağlanması amacıyla verdiği Meclis araştırması önergesi, AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi.

DÜŞÜNMEZ: İHD VERİLERİNE GÖRE CEZAEVLERİNDE 1.412 HASTA MAHPUS VAR

Önerinin gerekçesini açıklayan DEM Parti Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez, konuşmasına 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'ne değinerek başladı. Düşünmez, kadına yönelik şiddetin hapishanelerde de yaşandığını belirterek, "Kadına yönelik şiddet yalnızca evde, sokakta, iş yerinde yaşanmıyor; kapıyı devletin kilitlediği, anahtarın devletin elinde olduğu yerlerde de yaşanıyor bu durum, hapishanelerde yaşanıyor ve orada bu şiddetin adı bellidir; kurumsal şiddet" dedi.

Cezaevlerinde sağlık hizmetlerine erişemeyen ve tahliyelerinin önüne Adli Tıp Kurumu (ATK) kararlarıyla engel konulduğunu söylediği Evin Zapsu ve Nevroz Bozkurt'un durumlarını anlatan Düşünmez, Evin Zapsu'nun 10 yıldır tutuklu olduğunu, cezaevinde astım hastalığına yakalandığını, daha sonra KOAH olduğunu ve rahminde ve üç ayrı organında kitleler oluştuğunu söyledi.

Zapsu'ya dördüncü evre rahim kanseri teşhisi konulduğunu belirten Düşünmez, tedavisini üstlenen hastanenin "Cezaevinde kalamaz" raporu verdiğini, ancak ATK'nin henüz karar vermemesi nedeniyle Zapsu'nun Bünyan Cezaevi'nde tutulmaya devam ettiğini ifade etti.

Düşünmez, 1999'dan bu yana cezaevinde bulunan Nevroz Bozkurt'a haziran ayında lösemi teşhisi konulduğunu, 14 Kasım'da yüksek ateş nedeniyle baygın halde hastaneye kaldırıldığını ve hayati tehlikesinin sürdüğünü söyledi. Bozkurt'un temel ihtiyaçlarını tek başına karşılayamadığını ve lösemi hastası olmasına rağmen kelepçeli muayeneye zorlandığını belirten Düşünmez, infaz erteleme başvurusunun da yanıtsız kaldığını kaydetti.

İki mahpusun ailelerinin Adalet Bakanlığı önünde nöbet eylemi başlattığını aktaran Düşünmez, 5275 sayılı Kanun'un 16'ncı maddesinin hayatını tek başına sürdüremeyen hastaların cezalarının ertelenmesine imkan tanıdığını söyledi. Düşünmez, uygulamada uzman hekim raporlarının dikkate alınmadığını, son kararın ATK'ye bırakıldığını belirterek, "Adli Tıp 'Kalabilir' diyor, birkaç hafta sonra o mahpusların cenazesi cezaevlerinden çıkıyor" diye konuştu.

Düşünmez, İHD verilerine göre cezaevlerinde 1.412 hasta mahpus bulunduğunu, bunların 335'inin ağır hasta olduğunu belirterek, "Barış ve demokratik toplum süreci başladığından bu yana 15 hasta mahpus hayatını kaybetti. En sonuncusu Tuncer Sağlam Hepsinin vebali sizin boynunuzadır" dedi.

İdare ve Gözlem Kurullarının kararlarına da değinen Düşünmez, Aralık 2020'den bu yana en az 600 kişinin tahliyesinin bu kurulların kararlarıyla engellendiğini, yalnızca 2025 yılında bu sayının 342 olduğunu söyledi. Düşünmez, tahliyelerin "pişmanlık göstermedi, topluma uyum sağlamadı" gerekçeleriyle engellendiğini belirterek, "Hukuk, eylemi yargılar; bu kurullar ise düşünceyi, kimliği, onuru yargılıyor" ifadelerini kullandı.

ESEN: SAĞLIK NEDENİYLE İNFAZ ERTELEME BAŞVURULARI KAÇ GÜNDE SONUÇLANIYOR?

Yeni Yol Grubu adına konuşan İstanbul Milletvekili Elif Esen, önergenin cezaevlerinde ağır hastalığı bulunan kadınların tedaviye erişimini gündeme getirdiğini söyledi. Esen, Evin Zapsu ve Nevroz Bozkurt'un tedavilerinin düzenli sürdürülüp sürdürülmediğini, sağlık raporlarının yetkili mercilere ne zaman ulaştığını ve başvuruların hangi aşamada olduğunu Adalet Bakanlığına sordu.

Cezaevinde bulunan kişilerin doktora ulaşması, hastaneye sevki ve tedavisinin sürdürülmesinin kamu idaresinin sorumluluğunda olduğunu belirten Esen, ağır hastalık durumlarında infaz erteleme kararı beklenirken tedavinin kesintisiz sürmesi gerektiğini ifade etti.

Geçen yıl Antalya, Diyarbakır ve Silivri'de kadın cezaevlerini ziyaret ettiğini ve bu ziyaretlerde sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan gecikmeler ile mahremiyet sorunlarını raporladığını anlatan Esen, kasım ayı verilerine göre cezaevlerinde 21 bin 524 kadın bulunduğunu söyledi.

Esen, "Bunların kaçı ağır hasta? Kaçı hastane sevki bekliyor? Sağlık nedeniyle yapılan infaz erteleme başvuruları ortalama kaç günde sonuçlanıyor? Adalet Bakanlığı bu verileri düzenli olarak açıklamalıdır" dedi.

KARA: KADINLAR SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞEMİYOR

CHP Grubu adına konuşan Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, cezaevlerindeki kadınların sağlık hizmetlerine ve özel ihtiyaçlarına erişemediğini söyledi. Kadınların kanser taramalarını yaptırıp yaptıramadığını, ilaçlarına ulaşabilip ulaşamadığını ve çocuklarını görebilip göremediğini soran Kara, cezaevlerindeki hijyen ve barınma koşullarına dikkati çekti.

Kara, "Dolayısıyla, hijyen malzemesine, sağlık hizmetlerine erişemeyen cezaevlerindeki tüm kadın mahkümları mutlaka öncelemek zorundasınız. Her platformda kadınları korumak devletin görevidir. Öldürülen her kadın, korunamayan her bir yaşamın hesabıdır diyoruz" ifadelerini kullandı.

COŞAR: CEZAEVLERİNDE KOĞUŞ KAPASİTESİNİN 2-3 KATI KİŞİ KALIYOR

Yeni Parti Grubu adına konuşan Antalya Milletvekili Aliye Coşar, cezaevlerindeki doluluk ve yetersiz imkanların hasta mahpusların sağlık sorunlarından bağımsız değerlendirilemeyeceğini belirtti. Beslenme, barınma, ısınma ve temizlik gibi temel ihtiyaçların karşılanmamasının hastalıkların oluşmasına veya ilerlemesine neden olabildiğini söyleyen Coşar, cezaevlerinde koğuş kapasitesinin iki-üç katı tutuklu ve hükümlünün aynı yerde kaldığını, yatak olmadığı için yerde yatanların bulunduğunu ifade etti. Coşar, hasta mahpusların sağlık hizmetlerine erişiminin ve yaşam haklarının güvence altına alınmasının zorunlu olduğunu söyledi.

Coşar, kadın mahpusların kişisel hijyen malzemelerine erişimde de sıkıntı yaşadığını, hasta mahpusların donanımlı sağlık kuruluşlarına sevklerinin ve tedavilerinin önünde engel oluşturan keyfi uygulamalara son verilmesi gerektiğini belirtti.