AK Parti Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Mahalle Muhtarlarıyla Buluştu - Son Dakika
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AK Parti Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Mahalle Muhtarlarıyla Buluştu

AK Parti Viranşehir Belediye Başkan adayı ve mevcut belediye başkanı Salih Ekinci, seçim çalışmaları kapsamında mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Restoranda gerçekleşen toplantıda konuşan Ekinci, muhtarlara teşekkür ederek son 5 yılda ilçede yapılan hizmetleri anlattı. Ekinci, ilçenin kalkınması ve büyümesi için hizmet etmeye devam edeceğini belirtti. Muhtarların önemli bir görevi yerine getirdiğini vurgulayan Ekinci, muhtarlarla istişarelerini sürdüreceklerini ve Viranşehir'deki sorunlara çözüm üreteceklerini ifade etti. Toplantıda muhtarlar da mahalleleriyle ilgili taleplerini dile getirdi.

02.03.2024 16:15
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AK Parti Viranşehir Belediye Başkan adayı ve mevcut belediye başkanı Salih Ekinci, seçim çalışmaları kapsamında mahalle muhtarlarıyla buluştu.

Bir restoranda yapılan toplantıda konuşan Ekinci, programa katılan muhtarlara teşekkür etti.

Muhtarlara son 5 yılda ilçede yapılan hizmetleri anlatan Ekinci, ilçenin kalkınması, gelişmesi ve büyümesi için hizmet etmeye devam edeceğini söyledi.

Muhtarların önemli bir görevi yerine getirdiğini ifade eden Ekinci, "Yol arkadaşlarımız, çözüm ortaklarımız olan muhtarlarımızı dinlemek, birlikte hareket etmek ve yeni dönemde de Viranşehir'deki her soruna çözüm üretmek için istişarelerimizi aralıksız sürdüreceğiz." dedi.

Toplantıda muhtarlar da mahalleleriyle ilgili taleplerini dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Mahalle Muhtarlarıyla Buluştu - Son Dakika

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