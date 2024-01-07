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AK Parti Yalova Belediye Başkan Adayı Mustafa Tutuk, Kalabalık Bir Grup Tarafından Karşılandı - Son Dakika
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AK Parti Yalova Belediye Başkan Adayı Mustafa Tutuk, Kalabalık Bir Grup Tarafından Karşılandı

AK Parti Yalova Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan mevcut belediye başkanı Mustafa Tutuk, şehre gelişinde coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı. Tutuk, kalabalığa hitap ederek görev süresi boyunca yapılan değişimleri anlattı ve Yalova'nın daha güzel bir il olması için çalışacaklarını söyledi. AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü ise Yalova'yı yaşanabilir bir kent haline getirmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

AK Parti Yalova Belediye Başkan Adayı Mustafa Tutuk, Kalabalık Bir Grup Tarafından Karşılandı
07.01.2024 - 21:44,
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AK Parti Yalova Belediye Başkan Adaylığı açıklanan mevcut belediye başkanı Mustafa Tutuk'u, şehre gelişinde kalabalık bir grup coşkuyla karşıladı.

İstanbul'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimi için Yalova'da belediye başkan adayı olarak açıklanan Mustafa Tutuk'un kente gelişi dolayısıyla, partililer 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Yakılan meşaleler arasında meydana gelen Tutuk, havai fişek gösterisi sonrası alanda toplanan kalabalığa seslendi. Tutuk, yağmur ve soğuk havaya rağmen alana geldikleri için vatandaşlara teşekkür etti.

Göreve geldiği 4 yılda şehirde yaşanan değişimleri anlatan Tutuk, "Cumhuriyet, Gazipaşa caddelerini görüyorum. Ana isale hattı, barajımız yenilecek. Bunun yanında yıllardır yapılmayan kentsel dönüşüm hamleleri yaptık. Biz Cumhur İttifakı belediyesiyiz, biz hizmet belediyesiyiz. Yalova'ya teşkilatlarımızla, hemşerilerimizle aşkla çalışacağız, çokça çalışacağız. Yalova'ya yakışanı yapacak, hakettiği bir il yapacağız. Hep birlikte çocuklarımıza daha güzel bir gelecek bırakacağız. Birlikte üretecek, birlikte başaracağız. En güzel günler gelecek. Yalova sizlerle güzel." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını alandakilere ileten AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü ise yaşadıkları, ekmek yedikleri, büyüyüp sokaklarında oyun oynadıkları kente hizmet etmeyi Allah'ın kendilerine nasip ettiğini belirtti.

Güçlü, "Yalova'yı hep beraber yaşanabilir, mutlu, huzurlu insanların olduğu bir kent haline getireceğiz. Bu seçim döneminde hepiniz şahit olun ki iftiralarla hiçbir işimiz olmayacak. Yalova'yı daha yaşanılabilir bir kent yapmak için ne gerekiyorsa yapacağımıza il başkanı olarak ben söz veriyorum." dedi.

Fotoğraf çekiminin ardından son bulan programa, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, AK Parti İl Yönetimi ve partililer katıldı.

Kaynak: AA
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