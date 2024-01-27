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AK Parti'nin YSK Temsilcisi: 'Her zaman için AK Parti birinci sırada' - Son Dakika
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AK Parti'nin YSK Temsilcisi: 'Her zaman için AK Parti birinci sırada'

AK Parti'nin YSK Temsilcisi Recep Özel, oy pusulasında birinci sırada olmanın önemine vurgu yaparak, vatandaşın gönlünde birinci sırada yer almanın daha da önemli olduğunu belirtti. Özel, yerel seçimlerde sıralamanın değişebileceğini ancak ilk ve son sıradaki partilerin yerlerinin değişmeyeceğini ifade etti.

AK Parti\'nin YSK Temsilcisi: \'Her zaman için AK Parti birinci sırada\'
27.01.2024 - 16:26,
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AK Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Recep Özel, "Her zaman için AK Parti birinci sırada. Burada, oy pusulasında birinci sırada olmak da bizim için önemli. Daha önemlisi de vatandaşın, gönlünde, kalbinde, sandığın başına gittiği zaman sizin ambleminizin altına oy vermesi." değerlendirmesinde bulundu.

Özel, YSK Başkanlığında 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'ne katılacak siyasi partilerin oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

AK Parti'nin oy pusulasında 1. sırada yer aldığını anımsatan Özel, "Oy pusulasındaki birinci sıranın, seçmenin kolayca bulması anlamında bir önemi olabilir ama en önemlisi vatandaşın gönlünde, kalbinde birinci sıra olabilmek. Biz orada da olduğumuza inanıyoruz. Onu inşallah oy pusulalarına da yansıtırsak güzel bir neticede sonuçlandıracağız." diye konuştu.

Yerel seçimlerde büyükşehir belediye başkanlığı, ilçe belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri için oy kullanılacağını aktaran Özel, her siyasi partinin bütün bölgelerde seçime katılmayabileceği için sıralamanın değişebileceğini, sadece ilk sıradaki ve son sıradaki partilerin yerlerinin değişmeyeceğini belirtti.

Özel, geçen yıl Cumhurbaşkanı Seçimi için yapılan kurada da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy pusulasında ilk sırada yer aldığının hatırlatılması üzerine, o dönem kurayı Cumhur İttifakı adına MHP'li Feti Yıldız'ın çektiğini anımsattı.

Vatandaşın gönlünde birinci sırada yer almanın önemli olduğunu yineleyen Özel, şunları söyledi:

"Herkesin gözü önünde, şeffaf bir şekilde sıra bize geldiği zaman çektik. Biraz önce söylediğim gibi; birinci sırada olmak güzel bir şey. Her zaman için AK Parti birinci sırada. Burada, oy pusulasında birinci sırada olmak da bizim için önemli. Daha önemlisi de vatandaşın, gönlünde, kalbinde, sandığın başına gittiği zaman sizin ambleminizin altına oy vermesi. Bu sıranın önemi yok, vatandaşın gönlündeki çok daha önemli diyebilirim."

Kaynak: AA
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