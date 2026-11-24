AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına ilişkin, "Biz ilk günden beri aynı yerde duruyoruz, kimin adı geçerse geçsin, iddialar delilleriyle birlikte bağımsız yargı önünde değerlendirilsin, mesele bütün yönleriyle aydınlığa kavuşsun. Sizden de beklediğimiz, aynı ilkeye kendi partiniz söz konusu olduğunda da sahip çıkmanızdır." ifadelerini kullandı.

Acar, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada Özel'e tepki göstererek AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana karanlığa kapalı, aydınlığa açık bir siyaset izlediğini belirtti.

25 yıldır millete karşı sorumluluklarını da bu anlayışla her şeyin üzerinde tuttuklarını vurgulayan Acar, şunları kaydetti:

"Bu meselede de aynı duruşla hareket ettik, ilk günden itibaren parti olarak üzerimize düşeni yaptık ve konuyu bağımsız yargının takdirine bıraktık. Hiçbir aşamada yargının işine karışmadık, kimseyi korumaya kalkmadık. O gün duruşumuz ne ise bugün de bu duruşumuzdan milim sapmadık. Peki ya sizin omurgasız duruşunuza ne demeli Özgür Bey. Vekiliniz Özlale'nin bizlere attığı iftiralara sarılmayı bildiğiniz kadar, İBB'deki şaibeli işlerin hesabını sormayı akıl ettiniz mi?

Siz böylelerine arka çıkmayı, hırsıza arsıza miting yapmayı seversiniz. Yetmezmiş gibi bir de üstüne cumhurbaşkanı adayı ilan etmeye bayılırsınız. Şimdi de yine saçma sapan iftiralarınızla meseleleri bulandırmaya, bir itibar suikastına dönüştürmeye çalışıyorsunuz. Aslı astarı olmayan hikayelerle milletin aklıyla alay ediyorsunuz. Biz ilk günden beri aynı yerde duruyoruz, kimin adı geçerse geçsin, iddialar delilleriyle birlikte bağımsız yargı önünde değerlendirilsin, mesele bütün yönleriyle aydınlığa kavuşsun. Sizden de beklediğimiz, aynı ilkeye kendi partiniz söz konusu olduğunda da sahip çıkmanızdır."