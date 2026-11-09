AK Partili Büyükgümüş, fon soruşturmasında makam ve rütbe gözetilmeyeceğini söyledi - Son Dakika
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AK Partili Büyükgümüş, fon soruşturmasında makam ve rütbe gözetilmeyeceğini söyledi

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AK Partili Büyükgümüş, fon soruşturmasında makam ve rütbe gözetilmeyeceğini söyledi
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AK Partili Büyükgümüş, fon soruşturmasında makam ve rütbe gözetilmeyeceğini söyledi
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Bilecik'te fon soruşturmalarına değinerek yolsuzluk veya hata işleyenlerin rütbe ve makamına bakılmadan gereğinin yapılacağını söyledi. Büyükgümüş, soruşturmadan çekinenlerin partinin çatısı altında asla var olamayacağını belirtti.

(BİLECİK) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, fon tartışmalarına ilişkin, "Kim burada bir yolsuzluk yapmışsa, kim burada bir hata, noksan işlemişse rütbesine, görevine, makamına, mevkine bakılmadan sonuna kadar gereği hayata geçirilecek" dedi.

AK Parti Bilecik İl Danışma Meclisi Toplantısı, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş fon soruşturmalarına değinerek, şöyle konuştu:

"Kim burada bir yolsuzluk yapmışsa, kim burada bir hata, noksan işlemişse rütbesine, görevine, makamına, mevkine bakılmadan sonuna kadar gereği hayata geçirilecek. Bu yeterli değil. Bu araştırma ve soruşturma sürecinde her kim bunu araştırmaktan, hakikati ortaya çıkarmaktan, bu soruşturmalarla neticeye gitmekten geri durmuşsa, korkmuşsa, çekinmişse, onlar da bu çatının altında asla var olamayacaklar. Biz bu anlayışla, bu gayretle siyaset yapıyoruz. Bizim için bir siyasi hareketin ana gayesi, varlık zemini ahlaktır. ve siyasi hareketler karşılaştıkları bu imtihanlarda, evet bugün milletimizin bir imtihanı içerisinde olduğumuza inanıyoruz, bu olay karşısında nasıl hareket edeceğiz? Kendimizden olanı yanlış yaptı diye kollayacak mıyız? Asla. Kendimizden olan birisi bu hatayı yaptı deyip üzeri mi örtülecek? Asla. İşte gelişmelerin hepsi milletimizin gözü önünde. Bu ahlak testini sonuna karadar başarma azmiyle, kararlılığıyla ve cesaretiyle davranmak zorundayız. Bugün burada milletimizin bir tek kuruşuna dahi tenezzül edenler artık bu çatı altında değil. Hukuk önünde en şiddetli şekilde onlardan hesap soruluyor. Sorulmaya da devam edilecek."

Kaynak: ANKA
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