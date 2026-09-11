AK Partili Gökçınar, Diyarbakır Çermik'te esnaf ve belediyeyi ziyaret etti
AK Parti Siyasi Erdem ve Etik Kurulu yedek üyesi Hilmi Gökçınar, Diyarbakır'ın Çermik ilçesini ziyaret etti. Gökçınar, ilçe başkanlığı ve belediye ziyaretlerinin yanı sıra esnafla görüşüp vatandaşların taleplerini dinledi.
AK Parti Siyasi Erdem ve Etik Kurulu yedek üyesi Hilmi Gökçınar, Diyarbakır'ın Çermik ilçesini ziyaret etti.
İlçedeki temasları kapsamında AK Parti Çermik İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden Gökçınar, İlçe Başkanı Hayrettin Kızılarslan ve partililerle görüştü.
Daha sonra esnafı ziyaret eden, vatandaşlarla görüşen Gökçınar, görüş ve talepleri dinledi.
Gökçınar, Çermik Belediyesini ziyaret ederek, Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu ile görüştü.
Kaynak: AA
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