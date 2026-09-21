AK Partili Nasıroğlu, Beşiri Eskihamur\'da Batman\'ın barış şehri olmasını diledi

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Beşiri ilçesine bağlı Eskihamur köyüne ziyarette bulundu.

Nasıroğlu, köyde bir araya geldiği vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Nasıroğlu, Batman'ın daha güzel yarınlara ulaşmasının birlik ve beraberliğin, barış ve huzur ortamının güçlendirilmesinden geçtiğini belirtti.

Geçmişte yaşanan sıkıntıların çocukların ve gençlerin geleceğinde yer almaması gerektiğini ifade eden Nasıroğlu, gençlerin önünün açık ve geleceklerinin güçlü olması için birlikte çalışılması gerektiğini söyledi.

Nasıroğlu, Batman'ın barış, huzur ve hoşgörünün şehri olması temennisinde bulundu.

Ziyarete, AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi ve Beşiri İlçe Başkanı Hasan Okay da katıldı.