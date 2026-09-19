AK Partili Ömer Çelik, 19 Eylül Gaziler Günü mesajında gazilere şükran sundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 19 Eylül Gaziler Günü'ne ilişkin mesaj yayımladı.

AK Parti'li Çelik, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Vatanımızın bağımsızlığı, milletimizin huzuru ve hürriyeti uğruna canını siper eden kahraman gazilerimize 19 Eylül Gaziler Günü'nde şükranlarımızı sunuyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazilerimizi saygıyla anıyor, hayatta olanlara hayırlı, sağlıklı ömürler diliyoruz" ifadelerini kullandı.