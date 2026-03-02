Akademisyen Hedef Gösterildi

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Vanderbilt Üniversitesi'nde okutman olarak görev yapan Tekin Karadağ, Filistin içerikli sorduğu bir matematik sorusu nedeniyle İsrail yanlısı hesaplar tarafından sosyal medyada hedef gösterildi.

İsrail işgali nedeniyle Filistin'in kaybettiği toprağın yüzölçümüne ilişkin hazırladığı matematiksel bir soru nedeniyle İsrail destekçisi hesaplar ve medya organları tarafından hedef gösterilen akademisyen Tekin Karadağ, AA muhabirine, hazırladığı soru nedeniyle yaşadıklarını değerlendirdi.

Üniversite tarafından incelemeye tabi tutulan Karadağ, bu süreçte öğrencilerinden ve bölümdeki diğer akademisyenlerden destek gördüğünü belirtti.

Öğrencisinin soruyu paylaşması üzerine olayların meydana geldiğini belirten Karadağ, öğrencinin hangi motivasyonla bu soruyu paylaştığını bilmediğini dile getirdi.

Karadağ, daha önce de öğrencilerde merak uyandıracak bu tarz sorular hazırladığını ve şimdiye kadar hiç böyle bir reaksiyonla karşılaşmadığını kaydederek, ABD'nin dört farklı üniversitesinde görev yapmasına karşın daha önce hiçbir öğrencisinden kendisi hakkında bir şikayette bulunmadığını söyledi.

Karadağ, sınav sorusu bile olmayan bir matematik sorusu nedeniyle yaşadıklarını akademik özgürlük açısından endişe verici olarak nitelendirerek, "Soruyu hazırlarken yasal olarak hangi dil kullanılıyorsa o dili kullandım. Beyaz Saray ve ABD Kongre üyeleriyle sahibinin arası çok iyi olan bir hesap olan 'StopAntisemitism' kanalı paylaştı. Beni antisemitizmle itham etti. Daha sonra durum bütün ülkeye yayılmaya başladı ardından ben tehdit mailleri almaya başladım." dedi.

Aldığı tehdit e-postalarını engellemek için e-posta hesabının dışarıdan gelen iletilere kapatıldığını ancak haberin önce İsrailli yayın organı Jerusalem Post'ta, daha sonra İsrail temelli 20-30 gazetede paylaşıldığını bildiren Karadağ, bütün haberlerde kendisinin antisemitizmle itham edildiğini ve ülkesi, mezun olduğu üniversite gibi bilgilere yer verilerek paylaşılmasının hedef gösterme gibi bir izlenim oluşturduğunu kaydetti.

Sorunun "antisemitik" olarak değerlendirilmesi absürt bulundu

Bölüm başkanı, sorduğu sorunun öğrenciler ve veliler arasında üzüntüye yol açtığını söylediği için ders notları arasından gönderdiği soruyu kaldırdığını belirten Karadağ, soruyu kendisinin yanlış bir soru hazırladığı için üniversite tarafından kaldırılmış gibi bir algı oluşturulmasının doğru olmadığını ifade etti.

Karadağ, soruyu hazırlarken bazı ülkelerde "nehirden denize" ifadesinin kullanılmasına karşı verilen tepkiyi aşırı bulduğu için Filistin'in yüzölçümünden bahsederek "Filistin'in yüz ölçümü 1946'da nehirden denize 100 km'ydi" ifadesini kullandığını söyledi.

Hazırladığı sorunun antisemitik olmadığıyla ilgili öğrencilerine bir açıklama yaptığını ve bunun Yahudi düşmanlığıyla özdeşleştirilmemesi gerektiğini söylediğini kaydeden Karadağ, meslektaşlarının da bu soruyu antisemitik olarak ele almasının absürt olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Hazırladığı sorunun öğrencileri üzdüğünün söylenmesine karşın öğrencileriyle konuştuğunda böyle bir tepki almadığını, aksine bazı öğrencilerin yaşadığı olaylar nedeniyle kendisine destek olduğunu kaydeden Karadağ, okulda Chabad House direktörü olarak görev yapan Yahudi din adamının, öğrencilerinin kendisinden memnun olduğunu belirttiğini söyledi.

İsrail'i eleştirenleri işlerinden etmeye çalışıyorlar

Karadağ, hazırladığı soru nedeniyle kendisinin hedef gösterildiği hesapta yazdığı gibi soruşturma (investigation) değil tahkikat (inquiry) geçirdiğini belirterek, Rusya-Ukrayna Savaşı içerikli hazırladığı soruda böyle bir reaksiyon görmediğini ve şu an gördüğü reaksiyonu da aşırı bulduğunu söyledi.

Karadağ, "Dekanlık e-posta attıktan sonra üniversite hesabından bir duyuru yayımlandı. Hazırlanan sorunun profesyonel olmadığını belirttiler. Ben bu duruma katılmadığımı ifade ettim. Duyuru yapılması da talihsizdi. Bu soruyu paylaşan sayfa, İsrail'i eleştiren herkesi antisemitik olarak damgalıyor ve bu insanların işlerinin ve eşlerinin işlerinin peşinden gideceğini söylüyor. Bana yaptıkları şey de buydu. İşimi elimden almaya çalıştılar." dedi.

Kendisinin üniversitede ders vermeye devam ettiğini ancak profesyonelce hazırlanmış bir matematik sorusunun bu kadar problem haline getirilmesini endişe verici olarak nitelendiren Karadağ, bundan sonraki sürecin nasıl ilerleyeceğini üniversitenin politikasının göstereceğini belirtti.