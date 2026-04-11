Akar: Türkiye Yüzyılı İçin Birlik Şart

11.04.2026 00:59
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, AK Parti'nin Orta Anadolu Bölgesi Strateji Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki partinin seçim zaferinin kaçınılmaz olduğunu belirtti.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Teşkilat Başkanlığı tarafından Kayseri'de düzenlenen Orta Anadolu Bölgesi Strateji Toplantısı'nda konuştu. Akar, Türkiye'nin yakın çevresindeki çatışmaları yakından takip ettiklerini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun çalışması sayesinde ülkenin bu gerilimlerden etkilenmediğini söyledi. Erdoğan'ın liderliğinin ülke güvenliğini sağladığını vurgulayan Akar, içeride de güçlü olmak için 86 milyonun birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

Akar, Türk milletinin Milli Mücadele ve 15 Temmuz'da gösterdiği birlikteliğin önemine değinerek, Türkiye Yüzyılı'nın bir masal olmadığına inanılması gerektiğini söyledi. Terörsüz, büyük ve güçlü bir Türkiye inşası için çalışılması gerektiğini belirten Akar, AK Parti teşkilatlarının görevlerini layıkıyla yerine getirdiğini kaydetti. 'Bütün kapıları çalarak, bütün elleri sıkarak, insanlara gerçekleri anlattığımız takdirde Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti'nin kazanmaması mümkün değil' diyen Akar, inancın ve omuz omuza çalışmanın başarı getireceğini vurguladı.

Toplantıda AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Ahmet Çolakoğlu da konuşma yaparak, partinin sıradan bir siyasi parti olmadığını ve milletin umudu olduğunu söyledi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçelerde siyasi parti ayrımı yapmaksızın hizmete devam ettiklerini belirtirken, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, teşkilat olarak partinin başarısı için çalıştıklarını ifade etti. Toplantının basına kapalı bölümünde Akar tarafından 'Milli güvenlik, milli duruş' konulu bir sunum yapıldı.

