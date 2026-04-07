Akaryakıt Zamları Tır Sürücülerini Vurdu

Haber: Batuhan Dükel/ Kamera: Gurbetelli Yalçın

(ANKARA) - Tır sürücüsu Hakan Türkdoğan, bu gece yarısında geçerli olacak motorine 7 TL 80 kuruşluk ve benzine 60 kuruşluk zamma tepki göstererek, "Esnaflık öldü bizim tır sektöründe. Bu gidişle arabaları satacağız. Buna bir dur denmesi gerekiyor" dedi.

TÜPRAŞ, çarşamba gününden geçerli olmak üzere benzin ve motorin zamlarını akaryakıt dağıtım şirketlerine bildirdi. Buna göre, motorine 7 TL 80 kuruş, benzine 60 kuruş zam yapıldı. Gece yarısı tabelalar bir kez daha değişecek. Bu zamla birlikte motorinin litresi (dağıtım şirketi bazında değişiklik gösterebilir) Ankara'da 78,59 TL'den 86,39 TL'ye çıkacak. Benzinin litresi de 63,56 TL'den 64,16 TL'ye yükselecek.

Ankaralı tır sürücüleri bu zamlarla birlikte kazançlarının düşeceğini belirterek ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Tır sürücüsü Ramazan Kale, yaklaşık 1-1,5 senedir para kazanamadığını belirterek, yeni gelen zamma ilişkin, "Çok yüksek bir zam. Nakliyelerde bir artış yok. Devamlı mazota zam geliyor. Devamlı hep bir gider. Hep cebimizden çıkıyor. Hiçbir kazancımız yok şu anda. Yetkililere söylüyoruz: Bir an önce el atılmasını istiyoruz bu duruma. Durum çok kötü" dedi. Kale, nakliye sektörünün Türkiye için önemine vurgu yaparak, "Nakliye, dönen teker olmazsa zaten Türkiye'nin kaybedeceği çok şey var" ifadelerini kullandı.

"Bu gidişle arabaları satacağız"

Son zamanlarda gelen zamlar nedeniyle kazancında yüzde 175'lik bir düşüş olduğunu belirten tır sürücüsü Hakan Türkdoğan, zam öncesi deposunu fulleyemeyeceğini öne sürdü. Türkdoğan, "Esnaflık öldü bizim tır sektöründe. Bu gidişle arabaları satacağız. Buna bir dur denmesi gerekiyor" diye konuştu. Türkdoğan, zamla beraber 2 bin lira olan kazancının, 1500 liraya kadar düşeceğinin altını çizerek, "Eskiden biz 18-20 bin lira arası mazotumuzu alırken sefer başında 4 bin lira, 5 bin lira para kazanırken şu an mazotumuzu 40 bin liradan, 35 bin liradan fullüyoruz Seferden bize kalan ücretse 2 bin liraya kadar düştü. Şu an eğer bu gece zam gelecekse 1500-1700 TL'ye kadar düşecek. Şu an güncel olarak 2 bin-2 yüz TL arası kazanıyorum" dedi.

"Arabayı yola götüremez olduk"

Zam öncesi deposunu fulleyemediğini belirten tır sürücüsü Efendi Yüksel de, "Arabayı yola götüremez olduk. Her konuda etkiliyor. Başımızı kaldıramıyoruz. Depoyu nerede fulleyeceğiz? Paramı var da fulleyelim? Yola gidemiyoruz. Cezadan kafamızı kaldıramıyoruz. Mazot zaten hiç aman vermiyor" diye konuştu.

"Herkes kontağı kapatır"

Tır sürücüsü Sedat Topçuoğlu da akaryakıt zamlarının devam etmesi halinde tırcıların kontak kapatacağını öne sürerek şöyle konuştu:

"Biz bu yükü taşıyoruz. Her gün mazota zam geliyor. Ama nakliyeci her gün zam yapmıyor. Bu araç İstanbul'a 20 bin liraya gidiyorsa aldığın mazot 50 lira 60 lira. Yarın bu mazot 80-100 lira olduğu zaman 20-25 liraya gidemez, zarar eder, para kalmaz ki. Türkiye'yi ayakta tutan nakliye sektörüdür eğer bu zam 100 lirayı bulursa bu mazot herkes kontağı kapatır. Adam der ki, 'zarar edene kadar çalıştırmam yatsın arabam'. Gider tırını satar. Bu nakliyeler olmadığı sürece, gıda maddesi taşınmazsa, marketlere mal taşınmazsa biter. Nakliye durduğu zaman Türkiye durdu demektir."

"Aldığın işi teslim etmeden üstüne zam geliyor"

Tır sürücüsü Erol İpsiz ise ticari sürücüler için akaryakıtta KDV'nin kaldırılmasına ilişkin yetkililere çağrıda bulunarak, "Çok zor durumdayız şu anda tekerimiz dönmez duruma geldi. Maliyetler yüksek, işler sıkıntılı. Nakliye ücretlerini alamıyoruz, gecikiyor. Kredi kartıyla geçiniyoruz şu anda. Bu zor günlerde bize destek çıkıp KDV'ye, ticari araçlara uygulamamak lazım" dedi. İpsiz, son zamlardan sonra aylık sefer sayısında düşüş yaşanacağını öne sürerek, "Aylık seferimiz zamlardan sonra düşer. Dört sefer, beş sefer yapıyoruz ayda. O da zaten maliyetine denk geliyor. Aldığın işi teslim etmeden üstüne zam geliyor. Anlaştığımız nakliye fiyatı eriyip gidiyor arada. Yükü teslim etmeden anlaştığımız ücret eriyor arada" ifadelerini kullandı. İpsiz son akaryakıt zammı nedeniyle her şeyin bu zamdan etkileneceğini söyledi.