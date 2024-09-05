Akbank Caz Festivali, 34. Kez Müziğin Renkleriyle İstanbul'da - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Akbank Caz Festivali, 34. Kez Müziğin Renkleriyle İstanbul'da

Akbank Caz Festivali, 34. Kez Müziğin Renkleriyle İstanbul\'da

Akbank Caz Festivali, 28 Eylül-13 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da caz müziğinin önemli isimlerini ağırlayarak 34. kez gerçekleştirilecek. Festivalde 200'den fazla sanatçı 34 konser verecek, çeşitli atölye programları ve söyleşiler düzenlenecek. Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı, etkinliğin toplumsal kültür için önemli bir platform olduğunu vurguladı. Festival, klasik, modern caz, elektronik ve dünya müziği örneklerini bir araya getirecek.

05.09.2024 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akbank Caz Festivali, bu yıl 28 Eylül-13 Ekim'de İstanbul'u cazın farklı renkleriyle 34. kez buluşturacak.

Festival, caz müziğinin önemli temsilcilerinden Kurt Elling, Harold Lopez-Nussa, 7 Poets Trio ve Rodrigo Amarante'yi İstanbul'da konuk edecek.

Festivale ilişkin Sakıp Sabancı Müzesi'nde düzenlenen toplantıya katılan Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, festivalin İstanbul ile özdeşleştiğine dikkati çekerek, "Sanatı bir renk paleti gibi düşünürseniz, sanatla ilgili o paletteki her bir renkte Akbank var. Topluma fayda ve değer katacak konularda eforumuzu her zaman sürdürmemiz de bence en önemlisi." dedi.

Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı da İstanbul'un plaka numarasıyla aynı sayıya ulaşan festivalde, 34 konser yapmaya karar verdiklerini belirterek, 20'den fazla mekanda 200'ün üzerinde sanatçının caz severlerle buluşacağını söyledi.

Festivalde, klasik ve modern caz müziğin yanı sıra elektronik ve dünya müziğinin güzel örneklerinin de yer alacağına işaret eden Bigalı, "Akbank Caz Festivali, bir müzik etkinliğinin ötesinde toplumsal kültürün gelişimi için önemli bir platform. Biz özellikle Türkiye'de cazın gelişimi için festivalimizde eğitim programlarına çok önem veriyoruz. Çocuklara, gençlere ve genç yeteneklere yönelik birçok atölye programımız ve söyleşimiz var." ifadelerini kullandı.

Akbank Kültür Sanat ve Organizasyon Yöneticisi Gözde Sivişoğlu da festival programını açıkladı.

Festivalde 34 konser müzikseverlerle buluşacak

Pozitif iş birliğiyle organize edilen festivalin açılış konseri, 28 Eylül'de Müze Gazhane'de gerçekleşecek.

Kenan Doğulu, klasik parçalarının caz düzenlemeleriyle birlikte yeni albümünden şarkılar da seslendirecek. Doğulu'ya sahnede Ozan Musluoğlu, Ercüment Orkut, Bulut Gülen, Şenova Ülker, Mehmet İkiz, Ferit Odman ve Batu Şallıel eşlik edecek.

Festival boyunca 200'den fazla müzisyenin sahne alacağı 34 konserin yanı sıra 5 söyleşi, 2 çocuk atölyesi, teras konserleri ve dans etkinlikleri yapılacak

Etkinlikler Akbank Sanat, Arter, Müze Gazhane, Babylon, Bant Mag. Havuz/Bina, Borusan Müzik Evi, Bova, Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Zorlu PSM, Turkcell Platinum Sahnesi, Frankhan, Hope Alkazar, HuginveMunin Kültür ve Sanat Paylaşım Platformu, Nardis Jazz Club, Pera 77, Sakıp Sabancı Müzesi, Ses 1885-Ortaoyuncular Tiyatrosu, The Circle ve Yeldeğirmeni Sanat Merkezi'nde izlenebilecek.

Festivale katılan sanatçı ve topluluklar arasında Adi Oasis, Antonio Sanchez Quartet, Blue Lab Beats, Brad Mehldau Trio, Daniel Hersog Quartet, Dave Okumu&7 Generations, Güneş Cengiz&Adar Geçimli, Harold Lopez-Nussa, Isaiah Collier&The Chosen Few, Kurt Elling, Rodrigo Amarante, Kenan Doğulu, Meriç Dönük, Selut&Tuğçe Şenoğul, Takuya Kuroda, Tatiana Eva-Marie, Tom Skinner, Tomas Fujiwara 7 Poets Trio, Tophane Noise Band featuring Berke Can Özcan & Rana Uludağ, TÖZ & Hezarfen Ensemble ve Vega Trails yer alıyor.

Söyleşi programında ise "Caz Ağı Paneli: Akademiden Sahneye", "Çağının Ötesinde Müzisyen İsmet Sıral ve Belgeselin Belgeseli", "Klasikten Caza", "Kreşendo x Müzik Yolculuğunun Peşinde" ve "Özgür Caz " konu başlıkları ele alınacak.

Festival hakkında detaylı bilgiye "www.akbanksanat.com" adresinden ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Festival, istanbul, Akbank, Güncel, Eylül, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akbank Caz Festivali, 34. Kez Müziğin Renkleriyle İstanbul'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


02:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan OVP’ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan OVP'ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam
21:59 İstanbul’u ayağa kaldıran gizemli cisim Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı İstanbul'u ayağa kaldıran gizemli cisim! Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı
21:44 THY uçağı türbülansa girmişti Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti THY uçağı türbülansa girmişti! Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti
21:17 Ürdün, İsrail’i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız Ürdün, İsrail'i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız
20:08 Kara kutu ’Mıstık’ konuştu: Polatlar sadece müşterimdi Kara kutu 'Mıstık' konuştu: Polatlar sadece müşterimdi
10:13 Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti
10:13 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5’e yükseltildi 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5'e yükseltildi
10:07 Konvoyu görmeniz lazım Sisi’nin Türkiye’ye gelişi gibi gidişi de olay oldu Konvoyu görmeniz lazım! Sisi'nin Türkiye'ye gelişi gibi gidişi de olay oldu
10:00 68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü 68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü
09:59 Şeyma Subaşı’dan Acun Ilıcalı’nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu
09:49 CMG raporları sızdırıldı Telefonların dinlendiği ortaya çıktı CMG raporları sızdırıldı! Telefonların dinlendiği ortaya çıktı!
09:46 Akaryakıtta büyük indirim Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak Akaryakıtta büyük indirim! Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak
09:39 Dolar ve Euro güne yükselişle başladı Dolar ve Euro güne yükselişle başladı
09:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2024 07:16:04. #1.12#
SON DAKİKA: Akbank Caz Festivali, 34. Kez Müziğin Renkleriyle İstanbul'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement