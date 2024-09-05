Akbank Caz Festivali, 34. Kez Müziğin Renkleriyle İstanbul\'da

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Akbank Caz Festivali, bu yıl 28 Eylül-13 Ekim'de İstanbul'u cazın farklı renkleriyle 34. kez buluşturacak.

Festival, caz müziğinin önemli temsilcilerinden Kurt Elling, Harold Lopez-Nussa, 7 Poets Trio ve Rodrigo Amarante'yi İstanbul'da konuk edecek.

Festivale ilişkin Sakıp Sabancı Müzesi'nde düzenlenen toplantıya katılan Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, festivalin İstanbul ile özdeşleştiğine dikkati çekerek, "Sanatı bir renk paleti gibi düşünürseniz, sanatla ilgili o paletteki her bir renkte Akbank var. Topluma fayda ve değer katacak konularda eforumuzu her zaman sürdürmemiz de bence en önemlisi." dedi.

Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı da İstanbul'un plaka numarasıyla aynı sayıya ulaşan festivalde, 34 konser yapmaya karar verdiklerini belirterek, 20'den fazla mekanda 200'ün üzerinde sanatçının caz severlerle buluşacağını söyledi.

Festivalde, klasik ve modern caz müziğin yanı sıra elektronik ve dünya müziğinin güzel örneklerinin de yer alacağına işaret eden Bigalı, "Akbank Caz Festivali, bir müzik etkinliğinin ötesinde toplumsal kültürün gelişimi için önemli bir platform. Biz özellikle Türkiye'de cazın gelişimi için festivalimizde eğitim programlarına çok önem veriyoruz. Çocuklara, gençlere ve genç yeteneklere yönelik birçok atölye programımız ve söyleşimiz var." ifadelerini kullandı.

Akbank Kültür Sanat ve Organizasyon Yöneticisi Gözde Sivişoğlu da festival programını açıkladı.

Festivalde 34 konser müzikseverlerle buluşacak

Pozitif iş birliğiyle organize edilen festivalin açılış konseri, 28 Eylül'de Müze Gazhane'de gerçekleşecek.

Kenan Doğulu, klasik parçalarının caz düzenlemeleriyle birlikte yeni albümünden şarkılar da seslendirecek. Doğulu'ya sahnede Ozan Musluoğlu, Ercüment Orkut, Bulut Gülen, Şenova Ülker, Mehmet İkiz, Ferit Odman ve Batu Şallıel eşlik edecek.

Festival boyunca 200'den fazla müzisyenin sahne alacağı 34 konserin yanı sıra 5 söyleşi, 2 çocuk atölyesi, teras konserleri ve dans etkinlikleri yapılacak

Etkinlikler Akbank Sanat, Arter, Müze Gazhane, Babylon, Bant Mag. Havuz/Bina, Borusan Müzik Evi, Bova, Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Zorlu PSM, Turkcell Platinum Sahnesi, Frankhan, Hope Alkazar, HuginveMunin Kültür ve Sanat Paylaşım Platformu, Nardis Jazz Club, Pera 77, Sakıp Sabancı Müzesi, Ses 1885-Ortaoyuncular Tiyatrosu, The Circle ve Yeldeğirmeni Sanat Merkezi'nde izlenebilecek.

Festivale katılan sanatçı ve topluluklar arasında Adi Oasis, Antonio Sanchez Quartet, Blue Lab Beats, Brad Mehldau Trio, Daniel Hersog Quartet, Dave Okumu&7 Generations, Güneş Cengiz&Adar Geçimli, Harold Lopez-Nussa, Isaiah Collier&The Chosen Few, Kurt Elling, Rodrigo Amarante, Kenan Doğulu, Meriç Dönük, Selut&Tuğçe Şenoğul, Takuya Kuroda, Tatiana Eva-Marie, Tom Skinner, Tomas Fujiwara 7 Poets Trio, Tophane Noise Band featuring Berke Can Özcan & Rana Uludağ, TÖZ & Hezarfen Ensemble ve Vega Trails yer alıyor.

Söyleşi programında ise "Caz Ağı Paneli: Akademiden Sahneye", "Çağının Ötesinde Müzisyen İsmet Sıral ve Belgeselin Belgeseli", "Klasikten Caza", "Kreşendo x Müzik Yolculuğunun Peşinde" ve "Özgür Caz " konu başlıkları ele alınacak.

Festival hakkında detaylı bilgiye "www.akbanksanat.com" adresinden ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek.