Akbelen Direnişinin Sembolü Zehra Yıldırım Hayatını Kaybetti

(MUĞLA) - Muğla'nın İkizköy Mahallesi'ne bağlı Akbelen mevkinde maden için istimlak edilen alandaki ormanda ağaçların kesilmesine karşı mücadelesiyle tanınan Zehra Yıldırım, 90 yaşında hayatını kaybetti.

"Akbelen Yuvamız Vermeyeceğiz" isimli sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla, Zehra Yıldırım'ın hayatını kaybettiği duyuruldu. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Akbelen'de korkusuzca direnişin önünde yürüyen Zehra ninemizi kaybettik. Başımız sağolsun. Yüreğimiz yanıyor. Zehra ninemiz bu toprağın onuruydu. Onun hatırasına, mücadelesine, her dalına tutunduğu ağaçlarımıza, zeytinimize sahip çıkacağız."