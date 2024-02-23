Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.
Ekim, mesajında, ramazanın müjdecisi olan kurtuluş, af ve arınma anlamına gelen Berat Kandili'nin, Müslümanların sınırsız af ve merhamet sahibi Allah'a sığınarak günahlardan arınma, ilahi lütuf ve bereketlere erişebilme fırsatını yakalayabilecekleri müstesna zaman dilimlerinden olduğunu belirtti.
Milli ve manevi değerlerini her zaman ön planda tutan milletin gönlünde ayrı bir yeri olan kandil gecelerinin önemine işaret eden Ekim, şunları kaydetti:
"Yapılan duaların, Allah'a arz edileceği ve onun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanılacağı, umudu, huzuru müjdeleyen bu aylar ailemize, çocuklarımıza, vatanımıza kendimize ve bütün insanlığa karşı görev ve sorumluluğumuzu bir kez daha hatırlamamız, ümitlerimizi tazelememiz için büyük bir fırsattır. Yüce mevla, bizleri bağışlananlardan eylesin. Bu duygularla tüm İslam aleminin ve Akçaabatlı hemşehrilerimin Berat Kandil'ini tebrik ediyor, bu anlamlı gecenin aramızdaki gönül bağlarını, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini temenni ediyorum."
Son Dakika › Güncel › Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim'den Berat Kandili Mesajı - Son Dakika
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