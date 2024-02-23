Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim'den Berat Kandili Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim'den Berat Kandili Mesajı

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim\'den Berat Kandili Mesajı

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Berat Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında, Müslümanların sınırsız af ve merhamet sahibi Allah'a sığınarak günahlardan arınma fırsatını yakalayabilecekleri müstesna zaman dilimlerinden olduğunu belirtti. Ekim, kandil gecelerinin önemine vurgu yaparak, bu anlamlı gecenin gönül bağlarını ve birlik beraberliği güçlendirmesini temenni etti.

23.02.2024 14:45  Güncelleme: 14:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ekim, mesajında, ramazanın müjdecisi olan kurtuluş, af ve arınma anlamına gelen Berat Kandili'nin, Müslümanların sınırsız af ve merhamet sahibi Allah'a sığınarak günahlardan arınma, ilahi lütuf ve bereketlere erişebilme fırsatını yakalayabilecekleri müstesna zaman dilimlerinden olduğunu belirtti.

Milli ve manevi değerlerini her zaman ön planda tutan milletin gönlünde ayrı bir yeri olan kandil gecelerinin önemine işaret eden Ekim, şunları kaydetti:

"Yapılan duaların, Allah'a arz edileceği ve onun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanılacağı, umudu, huzuru müjdeleyen bu aylar ailemize, çocuklarımıza, vatanımıza kendimize ve bütün insanlığa karşı görev ve sorumluluğumuzu bir kez daha hatırlamamız, ümitlerimizi tazelememiz için büyük bir fırsattır. Yüce mevla, bizleri bağışlananlardan eylesin. Bu duygularla tüm İslam aleminin ve Akçaabatlı hemşehrilerimin Berat Kandil'ini tebrik ediyor, bu anlamlı gecenin aramızdaki gönül bağlarını, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini temenni ediyorum."

Kaynak: AA

Osman Nuri Ekim, Berat Kandili, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim'den Berat Kandili Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2024 15:41:05. #1.13#
SON DAKİKA: Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim'den Berat Kandili Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement