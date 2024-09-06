Akçaabat Voleybol Turnuvası Sonuçlandı - Son Dakika
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Akçaabat Voleybol Turnuvası Sonuçlandı

Akçaabat Voleybol Turnuvası Sonuçlandı

Akçaabat Belediyesi tarafından düzenlenen voleybol turnuvasında dereceye giren takımlar belirlendi. Beşikdüzü Gençlik Spor büyük kadınlarda birinci olurken, Akçaabat Belediyesi Spor küçük kızlarda birincilik elde etti. Trabzon voleybol takımı ise büyük erkekler kategorisinde birinci oldu. Turnuvaya yoğun katılım olduğunu belirten Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, gençlerin spora olan ilgisini destekleyecek faaliyetlerin devam edeceğini söyledi.

06.09.2024 12:17
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Akçaabat Belediyesince düzenlenen voleybol turnuvasında dereceye giren takımlar belirlendi.

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında İbrahim Erdemoğlu Spor Lisesi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada final maçının ardından ödül töreni düzenlendi.

Turnuvaya katılan 21 takım ve 252 sporcu arasından büyük kadınlarda birinciliği Beşikdüzü Gençlik Spor, küçük kızlarda ise Akçaabat Belediyesi Spor takımları kazandı. Büyük erkekler kategorisinde Trabzon voleybol takımı birinciliği elde etti.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, turnuvaya yoğun katılım olduğunu, heyecanlı ve disiplinli maçların oynandığını söyledi.

Voleybolun futboldan sonra en çok izlenen sporlardan birisi olduğunu ifade eden Ekim, "Gençlerin sporla ilgilenmeleri ve iç içe olmaları bizler için gurur kaynağı oluyor, çalışma şevkimizi pekiştiriyor. Turnuvamıza katılan sporcuların her birini ve ödül alan takımları tebrik ediyorum. Gençlerin spora olan ilgisini destekleyecek sportif faaliyetlerimiz hız kesmeden devam edecek." diye konuştu.

Kaynak: AA

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