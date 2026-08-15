Akçaabat\'ta Minibüse Çarpan Otomobil Takla Attı

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde park halindeki minibüse çarpıp, takla atan otomobilin sürücüsü hafif yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde ilçenin İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi bilinmeyen otomobil, tek yön olan yolda park halindeki minibüse çarpıp, takla atarak kaldırımda ters döndü. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Sürücünün yardımına çevre esnaf koştu.

Bu arada kaza, çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, çarpmanın şiddetiyle savrulan aracın, yolun sol tarafında bulunan demir dubayı yerinden söküp ters döndüğü, sürücünün kapısını açtığı araçtan dizleri üzerine emekleyerek güçlükle çıktığı görüldü.

Araç bulunduğu yerden kaldırılırken, polis kazaya ilişkin soruşturma başlattı.