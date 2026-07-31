Akçaabat'ta Yeni Otogar Temel Atıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Akçaabat'ta Yeni Otogar Temel Atıldı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni otogar için temel atma töreni, 77 milyon lira yatırımla gerçekleştirildi.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yapılacak yeni otogar için temel atma töreni düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 77 milyon 300 bin lira yatırım bedeline sahip proje 935 metrekare kapalı alandan oluşacak.

Otogarın 461 gün içerisinde tamamlanması planlanırken, Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilecek tek katlı projede 10 otobüs peronu ve bilet satış ofisi, emanet odası, 4 araç kapasiteli taksi durağı, restoran, kafeterya alanları da yer alacak. Ayrıca tesiste 48 araç kapasiteli açık otopark da yapılacak.

Otogarın temel atma törenine, Vali Tahir Şahin, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Adil Karaismailoğlu, Yılmaz Büyükaydın ve Vehbi Koç, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim ile AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akçaabat'ta Yeni Otogar Temel Atıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sultangazi’de motosikletli çocuğa silahlı saldırı Sultangazi'de motosikletli çocuğa silahlı saldırı
Akrabalar arasında tartışma kavgaya dönüştü: 6 yaralı Akrabalar arasında tartışma kavgaya dönüştü: 6 yaralı
Önder Sav CHP’den istifa etti, Savcı Sayan adak kesti Önder Sav CHP'den istifa etti, Savcı Sayan adak kesti
İsrail ordusunda isyan: Onlarca asker silahlarını bırakıp üssü terk etti İsrail ordusunda isyan: Onlarca asker silahlarını bırakıp üssü terk etti
Aydın ve Balıkesir’de orman yangını Havadan ve karadan müdahale devam ediyor Aydın ve Balıkesir'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale devam ediyor
FIFA’dan Hatayspor’a “6 puan“ silme cezası FIFA'dan Hatayspor'a "6 puan" silme cezası

18:25
Üsküdar Belediyesi’ne yönelik soruşturmada Sinem Dedetaş dahil 4 kişi için tutuklama talebi
Üsküdar Belediyesi'ne yönelik soruşturmada Sinem Dedetaş dahil 4 kişi için tutuklama talebi
18:09
Arnavutköy’de olaylı nikah: Ailenin engel olmak istediği evlilik polis eşliğinde gerçekleşti
Arnavutköy'de olaylı nikah: Ailenin engel olmak istediği evlilik polis eşliğinde gerçekleşti
18:00
Gazeteci Cem Küçük için tutuklama talebi
Gazeteci Cem Küçük için tutuklama talebi
17:16
İsrailli diplomattan Netanyahu’yu çıldırtacak Türkiye sözleri
İsrailli diplomattan Netanyahu'yu çıldırtacak Türkiye sözleri
17:09
Stadyum hıncahınç dolu TÜGVA Yaz Okulları final programı RAMS Park’ta yapılıyor
Stadyum hıncahınç dolu! TÜGVA Yaz Okulları final programı RAMS Park'ta yapılıyor
16:07
Eda Ece gözyaşları içinde özür diledi: Haddimi aştım
Eda Ece gözyaşları içinde özür diledi: Haddimi aştım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2026 18:34:02. #7.12#
SON DAKİKA: Akçaabat'ta Yeni Otogar Temel Atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.