Akçakale'de Market'e Silahlı Saldırı - Son Dakika
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Akçakale'de Market'e Silahlı Saldırı

16.06.2026 10:18
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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir markete silahlı saldırı gerçekleşti. Yaralanan yok.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde faaliyet gösteren bir markete silahlı saldırı düzenlendi.

Abdullah Gül Bulvarı'nda bulunan markete gelen kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişiler markete ateş açtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, polis ekipleri marketin 7 noktasına kurşun isabet ettiğini tespit etti.

Ekipler, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Şanlıurfa, Akçakale, Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

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