Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Arıcan Mahallesinde Mehmet Ali A. idaresindeki 33 VT 467 plakalı otomobil ile Enver Kaçkan yönetimindeki 63 NR 456 plakalı motosiklet çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan Enver Kaçkan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Akçakale'de Motosiklet Kazası: Bir Ölü - Son Dakika
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