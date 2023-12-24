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Akçakale'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Akçakale'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 590 captagon hap, uyuşturucu madde ve uyuşturucu ticaretinde kullanılan para ele geçirildi.

Akçakale\'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı
24.12.2023 - 12:58,
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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Akçakale Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde satışı yapan şahısların tespitine ve yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken, 590 captagon hap, bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 2 bin 965 lira para ele geçirildi.

Kaynak: AA
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Şanlıurfa, Narkotik, Suç, Operasyon, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Akçakale'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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