Akçakoca’da Ağaç Kesimi Yeniden Başladı

Haber: Tuncay TÜRKGÜLÜ

(DÜZCE) - Düzce'nin Akçakoca ilçesi Çay Deresi kenarında bulunan kayın, kavlan, çınar, kızılağaç cinsinden 1441 adet ağacın, dere ıslahı için kesilmesi kararının ardından bir yıla yakın durdurulan ağaç kesimlerinin yeniden başladığını söyleyen eski CHP İlçe Başkanı Tuğrul Abanoz, "Dere yatağını temizliyoruz diye burada önceden kırmızı boya ile işaretlenmiş 1441 ağaç maalesef talan edildi, yine birilerinin cebi doldu yine birileri buradan rant elde etti" dedi.

Akçakoca'da 2019 yılında meydana gelen sel felaketi sonucu, Devlet Su işleri ve Milli Emlak tarafından Melen Nehri'ne bağlanan dere ile ilgili, Göktepe Köyü Çay Deresinin Islahı Projesi kapsamında kayın, kavlan, çınar ve kızılağaç cinsi ağaçlar kırmızı boya ile işaretlenerek kesim kararı alınmıştı.

Akçakoca'daki doğaseverler 11 Temmuz 2024 yılında bir araya gelerek Çay Deresi kenarında basın açıklamasında bulunmuş, ağaçların kesilmemesi için eylem yapılmıştı.

Ağaçların kesimi bir yıla yakın durdurulsa da geçtiğimiz haftasonu ağaç kesimine başlandığı öğrenildi. Bölgeye giden eski CHP İlçe Başkanı Tuğrul Abanoz, "Burada alınan karar insanların oturduğu yerden aldıkları karardır ama gelip görselerdi gerçekten şu doğaya doğa katliamına dur demeleri gerekirdi. 1441 tane ağaç maalesef bugün talan edildi. Dere yatağını temizliyoruz diye burada önceden kırmızı boya ile işaretlenmiş 1441 ağaç maalesef talan edildi, yine birilerinin cebi doldu yine birileri buradan rant elde etti, dere yatağının 50 metre yukarısındaki ağaçlar kaçak olarak yine kesildi, ama buna dur diyen yine yok yine yok, bu doğa katliamına artık birileri son versin" diye konuştu.