Akçakoca'da Denize Giriş Yasaklandı

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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde olumsuz koşullar sebebiyle denize girmek yasaklandı.

Kentin Karadeniz'e kıyısı bulunan ilçedeki sahillerde, üç gündür yoğun dalga ve rip akıntısı etkisini sürdürüyor.

Bu nedenle bugün de denize girişler Akçakoca Kaymakamlığı kararıyla yasaklandı.

Sahillerdeki bayrakları kırmızıya çeviren cankurtaran ekipleri, vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyarıyor.

Kaymakamlık, fırtına ve yüksek dalga riskine karşı dikkatli olunmasını istedi.