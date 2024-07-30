Akçakoca'da Denize Giriş Yasaklandı - Son Dakika
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Akçakoca'da Denize Giriş Yasaklandı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı. Üç gündür devam eden yoğun dalga ve rip akıntısı sebebiyle Akçakoca Kaymakamlığı tarafından alınan kararla bugün de denize girişler yasaklandı. Cankurtaran ekipleri, vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyarıyor ve sahillerdeki bayrakları kırmızıya çeviriyor. Kaymakamlık, fırtına ve yüksek dalga riskine karşı dikkatli olunmasını istedi.

30.07.2024 16:45
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde olumsuz koşullar sebebiyle denize girmek yasaklandı.

Kentin Karadeniz'e kıyısı bulunan ilçedeki sahillerde, üç gündür yoğun dalga ve rip akıntısı etkisini sürdürüyor.

Bu nedenle bugün de denize girişler Akçakoca Kaymakamlığı kararıyla yasaklandı.

Sahillerdeki bayrakları kırmızıya çeviren cankurtaran ekipleri, vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyarıyor.

Kaymakamlık, fırtına ve yüksek dalga riskine karşı dikkatli olunmasını istedi.

Kaynak: AA

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