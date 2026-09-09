Akçakoca'da fındık bahçesinden dönen sürücü uçuruma devrildi, hayatını kaybetti - Son Dakika
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Akçakoca'da fındık bahçesinden dönen sürücü uçuruma devrildi, hayatını kaybetti

Akçakoca\'da fındık bahçesinden dönen sürücü uçuruma devrildi, hayatını kaybetti
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde fındık bahçesinden evine dönen tarım aracının sürücüsü, yaklaşık 200 metrelik uçuruma devrilerek hayatını kaybetti. 69 yaşındaki sürücünün cesedi, savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde uçuruma devrilen tarım aracının sürücüsü hayatını kaybetti.

Karatavuk köyündeki fındık bahçesinden evine dönen Cavit Teke'nin (69) kullandığı "patpat" tabir edilen tarım aracı, yaklaşık 200 metrelik uçuruma devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Teke'nin cesedi, savcılık incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Teke'nin İngiltere'de yaşadığı ve fındık toplamak için memleketine geldiği öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Akçakoca'da fındık bahçesinden dönen sürücü uçuruma devrildi, hayatını kaybetti - Son Dakika

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