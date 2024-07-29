Akçakoca'da Haşemayla Havuza Girmek İsteyen Kadının Şikayeti Sonucu Gözaltına Alınanlar Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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Akçakoca'da Haşemayla Havuza Girmek İsteyen Kadının Şikayeti Sonucu Gözaltına Alınanlar Serbest Bırakıldı

Akçakoca\'da Haşemayla Havuza Girmek İsteyen Kadının Şikayeti Sonucu Gözaltına Alınanlar Serbest Bırakıldı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir site sakini kadının, haşemayla havuza girmesine izin verilmemesi üzerine şikayette bulunması sonucu gözaltına alınan site yöneticisi ve görevlisi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şikayet üzerine harekete geçen Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 kişi hakkında gözaltı kararı vermişti.

29.07.2024 12:25
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde site sakini kadının, haşemayla havuza girmesine izin verilmediği gerekçesiyle şikayette bulunması üzerine gözaltına alınan site yöneticisi ile görevlisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayazlı Mahallesi'ndeki bir sitenin sakinlerinden Meral Algün'ün, ortak havuza haşemayla girmesi engellendiği gerekçesiyle İlçe Emniyet Müdürlüğüne şikayette bulunmasının ardından 2 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Polis ekipleri, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçlamalarıyla site yöneticisi A.K. ile görevli S.D'yi gözaltına alarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirdi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Akçakoca Adliyesine sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Akçakoca ilçesinde Ayazlı Mahallesi'ndeki sitenin sakinlerinden Algün, ortak havuza haşemasıyla girdiği sırada site yöneticisi ve görevlisi tarafından engellenmeye çalışıldığı gerekçesiyle emniyete şikayette bulunmuş, söz konusu 2 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Akçakoca, Düzce, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akçakoca'da Haşemayla Havuza Girmek İsteyen Kadının Şikayeti Sonucu Gözaltına Alınanlar Serbest Bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akçakoca'da Haşemayla Havuza Girmek İsteyen Kadının Şikayeti Sonucu Gözaltına Alınanlar Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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