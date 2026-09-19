Akçakoca'da kadınlar coğrafi işaretli mancarlı pideyi 13 yıldır yaşatıyor - Son Dakika
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Akçakoca'da kadınlar coğrafi işaretli mancarlı pideyi 13 yıldır yaşatıyor

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Akçakoca\'da kadınlar coğrafi işaretli mancarlı pideyi 13 yıldır yaşatıyor
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Akçakoca'da Kıymet Yağlıoğlu ve görümcesi Güngör Aydın, 2013'te Yukarı Mahalle'de açtıkları dükkanda coğrafi işaretli mancarlı pideyi geleneksel yöntemlerle üretiyor. Komşu kadınların katkı verdiği üretim, yöresel lezzetin 13 yıldır gelecek kuşaklara aktarılmasına öncülük ediyor.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde komşularıyla el ele veren Kıymet Yağlıoğlu ve görümcesi Güngör Aydın, açtıkları dükkanda Manav Türkleri'nin geçmişten günümüze taşıdığı mancarlı pideyi yaşatıyor.

Kökeni Osmanlı dönemine uzanan ve 2017 yılında coğrafi işaretle tescillenen "Akçakoca mancarlı pidesi", kızılca, pazı, ıspanak gibi yenilebilir otlar ve yeşil yapraklı sebzelerle hazırlanıyor.

Gelin görümce, ilçede 1955 yılına kadar çarşı merkezi olarak bilinen Yukarı Mahalle'de 2013 yılında dükkan açtı.

Yağlıoğlu ve Aydın, komşularının desteğiyle geleneksel yöntemlerle yaptıkları mancarlı pideyi, kadın istihdamını artırmak için oluşturulan yöresel pazarda beğeniye sunuyor.

Geleneğe sahip çıkmanın mutluluğunu yaşayan kadınlar, yöresel lezzetin gelecek kuşaklara aktarılmasına 13 yıldır öncülük ediyor.

"Mahalledeki kadınlarla bir araya gelerek işe başladık"

Evli ve 2 çocuk annesi 60 yaşındaki Kıymet Yağlıoğlu, AA muhabirine, mancarlı pidenin geçmişinin uzun yıllara dayandığını söyledi.

Mahalledeki kadınlarla bir araya gelerek işe başladıklarını anlatan Yağlıoğlu, "Bir bahçede buluştuk. Herkes evinde bir şeyler yaptı. Melengücceği tatlısı, Laz böreği getirdiler. Biz de mancarlı pide yaptık, ikram ettik ve beğenildi. Sonra karar verdik ve herkes evinin önünde yapmaya başladı. Biz de bahçede başladık ilk önce. Burada 5 kişi çalışıyoruz. Birimiz hamuru açıyor, birimiz pişiriyor, birimiz servis yapıyor. Tam 12 sene oldu, bundan sonra da inşallah devam edeceğiz." diye konuştu.

Yağlıoğlu, mancarlı pidede pazı ve ıspanağın yanı sıra yaz aylarında kendiliğinden yetişen kızılca mancarını kullandıklarını, yeşillikleri yıkayıp doğradıktan sonra baharat ve soğanla karıştırarak hazırladıkları iç malzemeyi açtıkları hamura ilave edip pişirdiklerini kaydetti.

"Dayanışma içerisinde hareket ediyoruz"

Evli ve 4 çocuk annesi 70 yaşındaki Güngör Aydın da mancarlı pidenin ilçenin yöresel lezzetlerinden olduğunu belirterek, "Aslında gözleme ama biz burada pide diyoruz. Bunu da 150-200 yıl önce kıtlık zamanlarında atalarımız keşfetmiş. Böylece bu zamana kadar süregelmiş." dedi.

Aydın, kadınlarla dayanışma içerisinde hareket ettiklerinden bahsederek, "Sıkıştığımız zaman birbirimizden 'Kızım, gelinim, gelir misin?' diye yardım istiyoruz. Pazarımız hafta sonları ve bayramlarda açık. Hafta içi de kadınlar burada hazırlıklarını yapar." diye konuştu.

Mancarı çoğunlukla kendi bahçelerinde yetiştirdiklerini anlatan Aydın, ihtiyaç halinde de komşularından temin ettiklerini söyledi.

"Geleneği yaşatmak güzel duygular hissettiriyor"

Dükkanda çalışan evli ve 2 çocuk annesi 50 yaşındaki Dilek Aran ise mancarlı pideyi hazırlarken geleneksel yöntemleri sürdürmeye özen gösterdiklerini dile getirdi.

Mancarlı pidenin yapılışı hakkında bilgi veren Aran, şunları kaydetti:

"Bahçeden topladığımız yeşillikleri teker teker yıkıyoruz ve suyunu süzdürüyoruz. Sonrasında kesme aşamasına geçiyoruz. İnce ince doğruyoruz ve üzerine soğanını, baharatlarını, tuzunu ve yağını katıp karıştırıyoruz. Hamurumuzu mayaladıktan sonra teker teker açıyoruz ve yeşillikleri içine koyup kapatıyoruz, fırınımıza veriyoruz. Odun ateşi eski bir kültür. Odunla pişen yemeğin lezzetini başka bir ocakta bulamazsınız. Biz de bu yüzden mancarlı pideyi odun ateşinde pişirmeyi tercih ediyoruz ve gelen müşterilerimize sunuyoruz."

Aran, mancarlı pide geleneğini yaşatmanın kendileri için özel anlam taşıdığını belirterek, "Bu geleneği yaşatmak güzel duygular hissettiriyor. Ailemize desteğimiz, kendi alnımızın teri çok güzel bir şey." dedi.

Kaynak: AA
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