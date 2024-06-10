Düzce'nin Akçakoca ilçesinde belediye ekipleri, vatandaşların desteğiyle sahili temizledi.
Akçakoca Belediyesince ilçenin en yoğun Edilli, Çuhallı, Kale ve Melenağzı plajlarında düzenli temizlik çalışması gerçekleştiriliyor.
Çevre bilinci oluşturulması amacıyla başlatılan proje doğrultusunda vatandaşlar da çalışmalara katıldı.
Ekiplerle Çuhallı plajının bir bölümünü temizleyen vatandaşlar, topladıkları çöpleri araçlara yükledi.
Son Dakika › Güncel › Akçakoca'da Sahil Temizliği İçin Vatandaşlar Seferber Oldu - Son Dakika
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