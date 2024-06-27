Akçakoca'da Tırla Çarpışan Motosikletteki 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Akçakoca'da Tırla Çarpışan Motosikletteki 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Akçakoca\'da Tırla Çarpışan Motosikletteki 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tır ile motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklette bulunan 1 kişi hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü gözaltına alındı.

27.06.2024 15:57
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tırla çarpışan motosikletteki 1 kişi hayatını kaybetti.

Akçakoca istikametinden Düzce'ye seyreden T.K'nin kullandığı tır ile A.B. (56) idaresindeki motosiklet, Ereğli Caddesi D-655 kara yolu mevkisinde çarpıştı.

Kazada, sürücü A.B'nin motosikletteki eşi F.B (55), yola savrularak tırın altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, F.B'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenaze Akçakoca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tır sürücüsü T.K. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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