Akciğer kanseri hastası kişi özel huzurevine yerleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Akciğer kanseri hastası kişi özel huzurevine yerleştirildi

Akciğer kanseri hastası kişi özel huzurevine yerleştirildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Eskişehir'de kaldığı otelden çıkarılması nedeniyle hastanelerin acil servislerinde kalan akciğer kanseri hastası kişinin özel huzurevine yerleştirildiğini bildirdi. Bakanlık, vatandaşın barınacak yeri ve bakacak kimsesinin olmadığı bilgisinin edinilmesi üzerine, kendisine ulaşılarak özel bir huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezine yerleştirildiğini açıkladı.

15.02.2024 18:55  Güncelleme: 18:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Eskişehir'de kaldığı otelden çıkarılması nedeniyle hastanelerin acil servislerinde kalan akciğer kanseri hastası kişinin özel huzurevine yerleştirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Eskişehir'de akciğer kanseri 57 yaşındaki vatandaşın, otelden çıkarıldığı ve hastanelerin acil servislerinde kaldığı yönündeki haberler üzerine, bakanlığın il müdürlüğünce sosyal inceleme başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, vatandaşın barınacak yeri ve bakacak kimsesinin olmadığı bilgisinin edinilmesi üzerine, kendisine ulaşılarak özel bir huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezine yerleştirildiği ifade edildi.

Kaynak: AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Eskişehir, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akciğer kanseri hastası kişi özel huzurevine yerleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2024 20:01:03. #1.13#
SON DAKİKA: Akciğer kanseri hastası kişi özel huzurevine yerleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement