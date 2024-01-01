Düzce Emniyet Müdürlüğü, kanser tedavisi gören polis memuruna sürpriz yaparak doğum gününü kutladı

DÜZCE İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, aynı şubede görev yapan ve akciğer kanseri tedavisi gören arkadaşlarının hem 1 Ocak olan doğum gününü hem de yeni yılını kutlamak için sürpriz yaptı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, aynı şubede görev yapan ve yaklaşık 1 yıldır akciğer kanseri ile mücadele eden 1 Ocak tarihi itibarıyla 49 yaşına giren polis memuru arkadaşları Bülent Gürler'a sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. Düzce'de yılbaşı tedbirleri kapsamında göreve hazırlanan polisleri ilk olarak ekipler halinde Gürler'in evinin önüne gitti.

10 araçtan oluşan konvoydaki meslektaşlarını evinin önünde gören Bülent Gürler duygulu anlar yaşadı. Evinden çıkarak arkadaşlarının yanına gelen ve getirilen pastayı üfleyen Gürler mesai arkadaşları tarafından alkışlandı. Mesai arkadaşlarının doğum günü sürprizi sonrası oldukça mutlu olduğunu söyleyen Bülent Gürler, "Arkadaşlarım bana çok büyük bir sürpriz yaptılar. Ne diyeceğimi şaşırdım. Allah onlardan razı olsun. Beni çok mutlu ettiler. Allah onları da mutlu etsin. Rabbim herkese yeni yılda, sağlık, sıhhat ve mutluluk versin" dedi.